Guinée : Les alliés de Cellou et de Sidya passent à la vitesse supérieure…

CONAKRY-Après la publication d’une première liste des promoteurs du troisième mandat, le Front national pour la défense de la constitution vient de passer à la vitesse supérieure.

Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré et leurs alliés du front pour la défense de la Constitution ont lancé ce vendredi 7 juin 2019 un appel à témoin sur les biens mal acquis par « les promoteurs du Coup d’État Constitutionnel en cours », en vue de l’enclenchement d’une série de poursuites judiciaires.

« Le FNDC invite tous les guinéens issus de ses démembrements, notamment au Sénégal, en France, en Belgique, aux États Unis, au Canada, mais aussi en Guinée, à entamer, sans délai, la recherche et la communication d’informations sur les biens mal acquis appartenant à toute personne se rendant complice de la forfaiture en cours. Une base de données, créée à cet effet, viendra alimenter les éléments de preuves nécessaires à l’enclenchement des poursuites susmentionnées, en écho aux dispositions de la Constitution qui qualifient les crimes économiques d’imprescriptibles », a lancé Abdourahmane Sano.

Le coordinateur averti que le front redoublera de vigilance afin qu’aucun complice du ‘’Coup d’État constitutionnel en cours, quel que soit son origine, son statut et son rang, n’échappe à la documentation de ses actes et propos susceptibles d’engager de potentielles poursuites judiciaires. C’est pourquoi la publication des photos des ennemis de la Guinée se poursuivra pour que les responsabilités des uns et des autres soient situées en temps opportun’’, a-t-il martelé.

A suivre…

