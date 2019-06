Consommation du bouillon Maggi : Le groupe Nestlé rassure ses clients...

CONAKRY-Le groupe Nestlé porteur de la marque de bouillon Maggi rassure sa clientèle. Ce samedi 27 avril, elle a organisé une conférence avec plusieurs sages de la capitale guinéenne pour vulgariser l’information sur l’apport nutritionnel des bouillons Maggi. Cette rencontre a mobilisé des guides religieux, a-t-on constaté.

Venus du Sénégal, de la Côte d’Ivoire et ceux de la Guinée, les responsables de cette marque de bouillon ont expliqué à leurs invités comment il faut consommer Maggi. Ils ont aussi pris des engagements vis-à-vis de leurs clients pour améliorer la qualité de leur produit tout en respectant les normes sanitaires. Le but visé est de lever les préjugés surMaggi et donner d’amples informations sur le produit. Selon Dr Mohamed Saliou Souaré, le Délégué médical au sein du groupe Nestlé de Conakry, le manque d’information fait que la marque Maggi est aujourd’hui au centre de tous les débats.

« Cette rencontre a pour but de vulgariser l’information par rapport au bouillon Maggi qui est l’une des marques les plus anciennes sur le marché et couramment utilisées par nos mères dans la cuisson. Aujourd’hui, elle est sujette à beaucoup de polémiques. Tout ça, c’est parce qu’on n’a pas l’information sur ses composantes et qu’on ne connait pasles quantités qu’il faut utiliser. C’est ce qui cause beaucoup de problèmes dans nos sociétés. Quand je parle de polémique au sujet de la marque Maggi, cela ne veut pas dire que la qualité a un problème. Ces polémiques concernent essentiellement l’information qui doit être véhiculée par rapport au produit », a expliqué Dr Mohamed Saliou Souaré.

Il soutient que le taux de l’analphabétisme très élevé fait que beaucoup de personnes pensent que c’est le bouillon Maggi qui entraine les maladies chroniques comme l’hypertension, le diabète à la population. C’est pour lever cette mauvaise appréhension que le Groupe Nestlé a organisé cette rencontre d’information, a ajouté le médecin.

« On a expliqué aux participants que c’est l’utilisation excessive du sel qui entraine ces genres des maladies. Dans les bouillons Maggi, vous avez des cubes de 10grammes et des cubes de 4grammes. Dans ces cubes, vous ne rencontrez que 4g de sel. Et l’apport journalier recommandé pour une personne en bonne santé par jour est de 12g de sel, l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) recommande 150 milligrammes de sel par jour pour une personne adulte. L’utilisation du bouillon Maggi doit être bien dosée. Ce n’est pas parce que le produit n’est pas de qualité. Mais quand on parle d’une alimentation saine et équilibrée, il faudra que tout soit optimal de ce dont l’organisme a besoin. Pas plus, pas moins. Pour six (6) personnes qui sont dans un foyer, on doit utiliser deux tablettes de Maggi sans utiliser le sel et si vous êtes trois (3) personnes c’est une tablette sans aussi utiliser le sel », a détaillé Dr Souaré.

Au nom du groupe Nestlé, la responsable de Produit Maggi a quant à elle expliqué les engagements de Maggi. Rosine Kouassi souligne qu’en faisant partie de la société Nestlé, Maggi a décidé de prendre quatre (4) nouveaux engagements afin d’aider les populations, les clients, les consommateurs avec lesquels le groupe collabore tous les jours.

« Le premier engagement que nous avons pris, c’est de dire que dans la fabrication de nos bouillons, nous allons utiliser de plus en plus d’ingrédients plus familiers et plus communs. C’est-à-dire que ce sont des ingrédients que nos consommateurs retrouvent tous les jours dans les marchés qui vont entrer dans la fabrication de nos bouillons Maggi. Le deuxième engagement parle de l’amélioration du profil nutritionnel de nos produits. Et cet engagement comporte deux volets : la fortification en fer de nos bouillons et la réduction du taux du sel. Le troisième engagement est en faveur des communautés locales avec lesquelles on interagit tous les jours. Nous avons pour ambition d’aider ces communautés à asseoir des entreprises afin de pouvoir prendre des matières premières locales plutôt que d’aller chercher à l’étranger. Le dernier, Maggi s’engage à promouvoir une cuisine et une alimentation saine et équilibrée », a martelé Rosine Kouassi.

