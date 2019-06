GAC, première compagnie minière à  adhérer à la Bourse de Sous-Traitance  et de Partenariats de la Guinée

Conakry, le jeudi 6 avril 2019 ---- Guinea Alumina Corporation S.A (GAC), l’un des chefs de file de l’industrie minière en Guinée, et la Bourse de Sous-Traitance et de Partenariats (BSTP) sont fières d’annoncer l’adhésion de GAC à la BSTP, l’outil de promotion du contenu local en Guinée. GAC devient ainsi la première compagnie minière à s’inscrire comme acheteur sur cette plateforme de référence.

La BSTP est une plateforme qui met en relation les entreprises guinéennes en quête de marché et les grandes entreprises évoluant en Guinée. Inversement, la BSTP recense les fournisseurs locaux compétents, capables de fournir des biens et services de qualité aux grandes entreprises enregistrées comme acheteurs, et facilite ainsi pour elles un meilleur accès aux appels d’offres des sociétés minières.« GAC est heureuse d’adhérer à cette plateforme et ainsi contribuer à la promotion du contenu local et au développement d’un secteur privé guinéen dynamique. Dès qu’une entreprise locale répond aux normes et exigences des cahiers de charges, elle est immédiatement privilégiée par rapport aux fournisseurs étrangers. Cette plateforme facilitera notre mise en relation avec des fournisseurs locaux et leur permettra de se faire connaître et de se faire valoir, » a dit Malick N’Diaye, Directeur Général Adjoint de GAC.

À son tour, le Directeur Général de la BSTP, Ibrahima Abe Diallo, a déclaré :« La Bourse de Sous-Traitance et de Partenariats salue l’engagement de GAC à contribuer au développement des PME guinéennes. Cette adhésion offre aux fournisseurs locaux inscrits à la BSTP l’opportunité de consulter les appels d’offres émis par GAC et de soumissionner en temps réel. Nous invitons aussi les autres sociétés à adhérer à la Bourse pour participer à l’amélioration de la compétitivité des PME locales et à accroître leur impact sur l’économie nationale ».

Ahmed Keita, Chef de Cabinet du Ministre des Mines et de la Géologie, a souligné que : « cette signature est une étape importante dans l’histoire de la Bourse de Sous-Traitance et de Partenariats, car elle marque le début de la concrétisation de la politique de promotion du contenu local dans le secteur minier. La vision du Président de la République, le Professeur Alpha Condé, est non seulement de faire du contenu local une réalité, mais aussi de maximiser les retombées socio-économiques des investissements pour diversifier notre économie et améliorer le niveau de vie des guinéens ».

À propos de la BSTP

La Bourse de Sous-Traitance et de Partenariats est une association à but non lucratif créée par le Gouvernement de la République de la Guinée avec l’assistance technique et financière de la Société Financière Internationale (IFC), filiale de la Banque Mondiale, et le secteur privé. Elle est dotée d’un conseil d’administration dont les membres sont issus du secteur privé, des associations socio-professionnelles, des partenaires techniques et financiers, et du gouvernement.

La BSTP a pour mission de :

- Mettre à la disposition des entreprises locales et grandes entreprises ou multinationales des informations sur les appels d’offres, les produits et services disponibles sur le marché ;

- Mettre en relation les investisseurs, les partenaires au développement et autres acteurs du système économique avec les entreprises et PME locales ;

- Renforcer les capacités des PME locales en organisant et en facilitant des sessions de mise à niveau ;

- Faciliter l’accès des PME locales aux prêts bancaires et aux programmes de financement des organismes de soutien ;

- Contribuer au transfert de compétences, de savoir-faire et de technologie et à d’autres initiatives visant à améliorer la compétitivité des entreprises nationales.

À propos de GAC

Guinea Alumina Corporation S.A. (GAC) est une filiale à part entière de la société Emirates Global Aluminium, une des plus grandes sociétés productrices d'aluminium au monde. EGA appartient à parts égales à Mubadala Investment Company d’Abou Dhabi et à Investment Corporation of Dubaï. Elle exploite des alumineries à Dubaï et à Abu Dhabi et a produit 2,6 millions de tonnes d'aluminium en 2017. Grâce à la production d'EGA, les Émirats arabes unis sont le cinquième plus grand pays producteur d’aluminium au monde.