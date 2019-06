"Vol des 1.300.000 euros" : Edouard Niankoye Lamah brise le silence…

CONAKRY-Le ministre guinéen de la santé, Edouard Niankoye Lamah victime de vol ? L’affaire fait grand bruit dans la cité. Il se raconte qu’un des proches de l’actuel ministre aurait volé sa mallette bien garnie en liasses. La somme volée serait estimée à 1.300.000 euros.

Alors que cette affaire de gros sous continue de défrayer la chronique, nous avons essayé de joindre le ministre en personne qui a tout simplement nié avoir été victime de vol. Edouard Niankoye Lamah dénonce d’ailleurs la "méchanceté du guinéen", très enclin à jeter l’opprobre et le discrédit sur son prochain.

« Le guinéen est méchant ! », s’exclame le Ministre de la Santé. Et d’ajouter : « ils ont raconté du n’importe quoi, inventé des photos avec des billets de banque par-ci par-là. Franchement c’est méchant, mais il en va ainsi. C’est des idioties qu’ils racontent, mais j’attends. Pour le moment, comme ils sont chauds pour publier des sornettes et des idioties, de diffamation, je ne dis rien. On est en train chercher qui a mis ces choses sur les réseaux », a déclaré Edouard Niankoye Lamah, interrogé par Africaguinee.com.

La valisette d’argent aurait été retrouvée vers Coyah mais l’auteur du vol aurait pris la poudre d’escampette. Une partie de la somme aurait toutefois disparu dit-on. Interpelé, le ministre de la santé avec un ton défiant a lancé : « Ils n’ont qu’à nous le présenter », a-t-il dit, martelant plus loin qu’il n’a pas été victime de vol.

« Je n’ai pas été victime de vol. Mais, je ne sais pas d’où est parti ça. Regardez, on raconte que c’est un millions trois cent milles euros qu’on m’aurait volé (…) », avance-t-il visiblement étonné.

Cette affaire éclate alors qu’il y a un bras de fer entre le Gouvernement et les Pharmaciens de Guinée. Ces derniers exigent une réglementation du secteur en diminuant les sociétés importatrices de médicaments. C’est dans cette tempête que des indiens au nombre de 50 grossistes qui évoluent dans l’importation des médicaments, auraient voulu corrompre le ministre de la santé afin plaide avec cette somme (volée) auprès du président Alpha Condé pour protéger leurs intérêts.

Mais Edouard Niankoye Lamah affiche une sérénité déclarant que son département reste ouvert pour prouver son « innocence » dans cette affaire.

Dossier à suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112