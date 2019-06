Sékou Koundouno aux soutiens d'Alpha Condé : « une seconde liste va suivre dans les prochains jours… »

CONAKRY- Le Front National pour la Défense de la Constitution vient de répondre aux menaces de la mouvance présidentielle. Interrogés par Africaguinee.com, certains acteurs du front ont banalisé cette menace, promettant qu’une prochaine liste va suivre après la fête de ramadan.

« On ne traite pas de cette question, il ne faut pas écouter ceux qui sont dans la panique et le traumatisme. On n’a pas ce temps. Nous avons établi notre liste qu’on a transmise à qui de droit. Après la fête, l’acte 2 va suivre ainsi de suite. On continue dans les actions de structuration et de préparation, c’est le plus important pour nous...», a déclaré Sékou Koundouno, l’un des animateurs du Front.

Dans une déclaration fleuve lue à la télévision nationale qui a été largement commentée, la mouvance présidentielle a déploré la présence d’amis de longue date du président Alpha Condé sur la liste publiée par le FNDC comme étant les promoteurs d’une nouvelle Constitution. Il s’agit de l’avocat Sénégalais maître Boucounta Diallo et du juriste français, Albert Bourgi. Interrogé sur la principale raison de la présence de ces deux étrangers sur cette liste, Ibrahima Diallo, un autre frontiste a insinué qu’il n’y a pas de traitement de faveur ni demi mesure. La liste a été établie sur la base des faits.

« On invite ces personnes à faire valoir leur droit de porter plainte. Comme ça la précision et toutes les preuves seront étalées. Nous avons fait un travail de monitoring sur les actes, discours et déclarations allant dans le sens de la promotion d’une nouvelle Constitution en vue d’un troisième mandat pour le Pr Alpha Condé. C’est le résultat de ce monitoring qui a permis de sortir cette liste. Il n’y a pas de distinction entre Bourgi, Boucounta et les autres qui sont sur la liste », a martelé ce défenseur de la Constitution.

