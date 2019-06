Guinée : une revendication de Cellou bientôt satisfaite par Kassory ?

CONAKRY-Alors qu’il n’a eu de cesse d’interpeler le Gouvernement sur la non-installation des chefs de quartier et de district, Cellou Dalein Dalein Diallo, le chef de file de l’opposition guinéenne pourrait bientôt se frotter les mains.

Le premier ministre Ibrahima Kassory Fofana a annoncé que des instructions ont été données au ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, le Général Bouréma Condé pour régler cette question.

« J’ai eu récemment une revendication de monsieur le chef de l’opposition sur la question (la mise en place des conseils de quartier et de district, ndlr) j’ai répondu que je n’étais pas au courant de la situation. J’ai instruit au ministre de l’administration du territoire de trouver la réponse à la question soulevée par monsieur le chef de file de l’opposition. La question va être réglée », a confié le premier ministre Kassory Fofana, interrogé par Africaguinee.com.

Plus d’un an après les élections communales et communautaires, la Guinée peine à sortir de ce processus. Les chefs de quartier et district ne sont toujours pas installés alors que le pays se dirige désormais vers l’organisation des élections législatives.

L’opposition considère ces responsables à la base comme étant des auxiliaires de la fraude. C’est pourquoi elle exige la mise en place de nouveaux dirigeants locaux conformément aux dispositions du code électoral.

