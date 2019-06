Fria : Rusal/Friguia offre une importante quantité de vivres aux imams

FRIA- A l’occasion de la célébration de la nuit du destin, la compagnie minière Rusal/Friguia a offert une importante quantité de vivres, composés de riz, de sucre et d’huile végétale aux imams de Fria. La cérémonie de remise du don a eu lieu hier vendredi, 31 mai 2019 dans la cour de la grande mosquée de Fria. C’était en présence des autorités communales et religieuses de la ville et d’une forte délégation des responsables de Rusal en Guinée, rapporte un envoyé spécial de Guineematin.com qui était sur place.

Dans son discours de circonstance, la directrice des ressources humaines de Rusal/Friguia, madame Eléna Gorchkova a, au nom de la représentation de la compagnie et de son directeur général, exprimé sa gratitude aux autorités de la ville de Fria pour l’accueil réservé à sa délégation.

Selon elle, cette remise n’a été possible que grâce au redémarrage de l’usine Friguia à l’été passé. Elle a profité de l’occasion pour revenir sur les péripéties ayant entraîné la relance de l’usine.

« Cet événement est un résultat du travail colossal fait par la compagnie Rusal depuis des années. L’usine Friguia, chaque compartiment a été reconstruit et rassemblé à nouveau. Plus de 25% des équipements étaient achetés et remplacés. Il y a plus de 1300 spécialistes guinéens et 60 spécialistes russes qui ont travaillé à la réhabilitation de l’usine. Le budget de réhabilitation et du démarrage de l’usine était plus 123 millions de dollars », a-t-elle indiqué.

Poursuivant son discours, la DRH de Rusal/Friguia, a souligné que sa société, en tant que société responsable, accorde une importance particulière à la résolution des problèmes des communautés qui vivent dans ses zones d’intervention. « Partout où est présent Rusal, à Conakry, à Kindia, à Fria et à Boké, s’ouvrent de nouvelles écoles, des centres de santé, des mosquées, des terrains sportifs, des forages. Et, on prête assistance aux groupements agricoles et féminins locales », a rappelé madame Eléna Gorchkova.

Elle en a profité pour souhaiter bonne fête de Ramadan à l’ensemble des musulmans de la Guinée et particulièrement au Président de la République, Professeur Alpha Condé, qu’elle n’a pas manqué de remercier pour son soutien à la compagnie Rusal en Guinée.

Au nom des bénéficiaires, le maire de la commune urbaine de Fria, Elhadj Lansana Boffa Camara, a remercié les responsables de Rusal pour leur appui constant aux des populations de Fria. « Il n’y a pas longtemps, vous aviez donné encore aux populations de Fria trois forages. Vous voilà aujourd’hui encore voler à notre secours en nous donnant des vivres.

Nous pouvons dire que la société Friguia est bonne pour la population (…) Ce don nous va droit au cœur et nous nous en félicitons, nous vous remercions et vous pouvez compter sur nous », a dit l’autorité locale.

