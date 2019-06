Mamy Diaby avertit: « couper les réseaux sociaux est contre-productif… »

CONAKRY-Comment éviter des fraudes massives lors des examens nationaux ? Alors que certains fonctionnaires du ministère de l’Education préconisent la coupure des réseaux sociaux pendant le déroulement des examens, le ministre des postes télécommunications et de l’économie numérique vient d'avertir qu’une telle mesure est contreproductive.

Pour Moustapha Mamy Diaby, il est plus facile d’empêcher les élèves d’entrer avec des téléphones dans les salles d’examen que de couper les réseaux sociaux.

« Je peux vous dire que ce sujet n’a pas été discuté au conseil des ministres. De telles décisions sont soumises au conseil des ministres et à l’approbation du premier ministre. Mais faire cela est contreproductif de toutes les façons. Il est plus facile d’empêcher que les élèves entrent avec des téléphones ou de tout autre équipement dans une salle d’examen que de couper les réseaux sociaux. C’est contreproductif du point de vue sécurité des examens et c’est contreproductif du point de vue économique. Parce que quand vous couper les réseaux sociaux, vous touchez une très grande partie de l’économie nationale et l’impact sera très considérable», avertit le ministre des postes télécommunications et de l'économie numérique.

Cette précision intervient après de vives polémiques qui ont notamment agité la toile concernant une probable coupure des réseaux sociaux pendant la période des examens pour parer à d’éventuelles fraudes.

Africaguinee.com