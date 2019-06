Guinée : la 4ème de la semaine du numérique débutera le 11 juin prochain…

CONAKRY-Le ministère des postes, télécommunications et de l’économie numérique en collaboration avec l’agence de promotion des investissements privés (APIP) a annoncé ce vendredi 31 mai 2019 l’organisation prochaine de la semaine du numérique. Placée sous thème ‘’ Notre révolution numérique’’, cette 4èmeédition se tiendra du 11 au 14 juin 2019 au nouveau siège de l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications à Koloma.

Le public cible pouvant participer à cette semaine du numérique est le secteur privé, les professionnels et experts des technologies de l’information et de la communication, l’administration publique, la société civile, les jeunes entrepreneurs diplômés et étudiants, les enseignants chercheurs, les enseignants, les ONG et institutions nationales et internationales.

Le Ministre des postes, télécommunications et de l’économie numérique qui a annoncé cette nouvelle a profité de cette occasion pour lancer un appel aux guinéens. Pour Moustapha Mamy Diaby, les technologies de l’information et de la communication sont à la portée de tout le monde. C’est pourquoi selon lui, il est nécessaire d’agir afin que ces outils contribuent positivement à l’évolution de l’économie guinéenne.

« Je lance un appel aux populations, les médias, les différents acteurs à agir chaque jour dans la promotion des usages respectueux de l’éthique, dans la promotion des usages orientés vers la transformation positive de nos processus de production, de transformation, de distribution et de consommation des biens et services. Les technologies de l’information et de la communication sont à la portée de tout le monde, et l’un des objectifs de l’organisation de cette semaine c’est de faire en sorte que nous soyons des acteurs dans le choix de ce que nous voulons faire de ces produits et services, acteurs dans la mise à la disposition de nos concitoyens des produits et services, des applications et des contenus conformes aux besoins de nos concitoyens, des applications et contenus qui contribuent positivement à l’évolution de notre économie », a conseillé Moustapha Mamy Diaby.

Promouvoir et encourager l’entreprenariat par le développement de plateformes, services, solutions ou applications adaptées aux besoins réels et locaux, sont entre autre les objectifs de la semaine numérique. Cet événement aussi permet de favoriser la création d’emplois rapides et durables de la Guinée d’ici 2030.

« Les objectifs spécifiques de cette semaine sont entre autres, favoriser le développement d’une économie numérique durable, créer des plateformes d’échanges et de discutions entre nos acteurs et bénéficiaires de l’écosystème du numérique, favoriser l’insertion socioéconomique professionnelle des jeunes par la création des startups, PME et PMI, informer, éduquer, former, et sensibiliser les populations sur l’utilisation responsable des technologies de l’Information et de la Communication en mettant un accent sur les couches les plus vulnérables », a expliqué La Présidente du comité d’organisation de cette semaine du numérique avant de citer les activités qui sont prévues.

« Parmi les activités, nous aurons des tables rondes qui seront animées par des experts nationaux et internationaux qui sont spécialistes dans le numérique et dans d’autres secteurs d’activités qui ont une relation directe avec le numérique. Nous aurons également des compétitions et ces compétitions se dérouleront dans les domaines comme l’agriculture, l’énergie, l’environnement, les transports. Donc le but c’est de proposer des solutions en utilisant le numérique pour répondre à ces besoins-là », a ajouté Aminata Kaba.

Le directeur de Agence de Promotion des Investissements Privés qui était présent à cette cérémonie d’annonce à quant à lui donné la particularité de cette 4èmeédition.

« Cette année nous avons des grosses sociétés à l’internationale qui sont parmi les plus grandes dans le monde qui viendront animer des panels et accompagner nos entrepreneurs parce que nous ne voulons pas uniquement que ce soit un salon de digital mais que ce soit vu le digital dans le salon de l’entreprenariat. Et qui dit entreprenariat aussi dit accompagnement et formation donc ces grosses structures qui évoluent dans le domaine de l’entreprenariat qui viendront vont accompagner les lauréats », a annoncé Namory Camara.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. (00224) 666 134 023