Assainissement à Conakry: ‘’ Les résultats sont médiocres’’, dixit Kassory...

CONAKRY-Près d’un an après le début de la campagne d’assainissement de la capitale, initiée par le Gouvernement guinéen, le premier ministre Kassory Fofana a fait un aveu d’échec de l’opération. Le chef du Gouvernement a avoué ce samedi 1er juin 2019 que les résultats de cette campagne sont en deçà des attentes.

Le premier ministre était en compagnie du nouveau ministre de l’hydraulique et de l’assainissement. Ensemble, ils ont sillonné plusieurs quartiers ce samedi 1er juin 2019. Pour cette première journée dirigée par le nouveau ministre de l’assainissement, Ibrahima Kassory Fofana et Papa KolyKourouma ont visité les dépotoirs d’ordures de Kobayah Focidè, Bonfi, Yimbaya, Matoto, Sangoyah et la décharge de Dar-es-Salam.

Après constat, le premier ministre a dépeint un tableau hideux. Selon Kassory Fofana, le bilan de l’assainissement de la capitale guinéenne est médiocre.

« Le constat qui se dégage de ce tour est que le problème reste complexe. Nous avons fait du chemin mais les résultats sont hélas médiocres. La complexité du problème est liée aux aspects organisationnels, structurels, financiers, comportementaux et l’éducation », a constaté le premier ministre guinéen sur le terrain avant d’annoncer que des reformes sont actuellement en cours pour pallier ce problème.

« D’un point de vue de la structuration de cette affaire d’assainissement, désormais on sait qui fait quoi. Les entreprises privées ont été incitées à se mettre en place pour s’engager et cela est opérationnel. Des points de regroupement sont en cours d’aménagement, les moyens techniques ont été trouvés, ils sont en cours d’acheminement pour que Conakry soit entièrement couvert par ces points de regroupement. Beaucoup d’argent a été dépensé, nous parlons d’une enveloppe globale de centaines des millions de dollars. Les opérateurs professionnels sont engagés, progressivement l’opérateur choisi va s’occuper de l’ensemble du pays », a annoncé le chef du gouvernement.

Ibrahima Kassory Fofana a lancé un appel à la population guinéenne de s’investir pour combattre l’insalubrité. « Conakry n’est pas sorti de la problématique de l’insalubrité mais les jalons sont posés pour qu’on en sorte progressivement et efficacement. L’insalubrité est une affaire de tous, nous devons avoir une attitude civique en terme de comportement pour que nous maintenions notre cadre de vie propre », a lancé le premier ministre guinéen.

