Ignoré par Alpha Condé, l'artiste Bras Cassé va-t-il soutenir Cellou?

CONAKRY- L’artiste Abdoulaye « Bras Cassé » a t-il changé de camp politique ? Celui qui avait chanté pour Alpha Condé en 2010 le morceau « Bamban Nfari » a reçu la visite de Cellou Dalein Diallo. Bras Cassé nous confie ici l’objet de cette visite et son avenir dans la musique, notamment ses intentions politiques en faveur d’Alpha Condé ou du leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée.

AFRICAGUINEE.COM : Vous avez reçu récemment la visite de Cellou Dalein Diallo chez vous. Qu’est-ce que vous vous êtes dit ?

Bras Cassé :Cellou est un ami de longue date. Cela n’a rien à voir avec la politique. Il est venu comme j’ai été bastonné ici, il est venu me rendre visite. En quittant la Sierra-Leone, il s’est dit qu’il ne peut passer sans me dire bonjour, c’est humain. Il a dit seulement de pardonner tout ce qui s’est passé à propos de ma bastonnade et de ma femme.

Est-ce un signe de rapprochement désormais entre vous et Cellou Dalein Diallo ?

Je soutiens Cellou Dalein, je soutiens Alpha Condé et je soutiens tout le monde. Ils sont tous guinéens. Il y a l’amitié et la soutenance politique. Cette soutenance politique c’est autre chose. Cela ne concerne que la vie quotidienne. Cela n’a rien à voir.

Regrettez-vous votre soutien à Alpha Condé après tout ce que vous avez subi ces derniers temps ?

Je n’ai pas de regret, moi je l’ai aidé. Et si lui il ne m’aide pas moi (…), j’ai fait ce que je devrais faire pour lui. Il devait faire quelques choses pour Bras (lui, Ndlr), s’il ne le fait pas je l’en veux pas. Il devait me distinguer parmi les artistes. Ton père peut être Chef de l’Etat et toi le fils tu ne bénéficie sde rien. C’est comme ça la vie politique africaine.

Etes-vous prêt à faire la même chose pour Cellou Dalein Diallo ?

Je ne sais pas d’abord, je suis chanteur. Je vais voir si je vais chanter pour lui ou pour Alpha Condé. Ça c’est quelque chose qui viendra après, parce qu’on ne peut pas dire le nom d’un enfant qui n’est pas encore né. Il ne faut pas prononcer le nom d’un enfant qui est dans le ventre de sa mère ; Alpha Condé est mon ami et Cellou Dalein c’est aussi mon ami, ils sont tous des guinéens. Ils sont au même pied d’égalité pour moi. Aujourd’hui, c’est Alpha qui est Chef d’Etat et le père de la nation. Je ne parlerais rien contre Alpha Condé, parce qu’il est mon père.

Subissez-vous toujours des menaces ?

Je regrette d’être menacé et pourquoi on m’a menacé et les gens sont déjà indexés ? Et pourquoi ne pas me mettre en face de ces personnes qui m’ont agressée le 15 avril dernier chez moi ? S’ils ne le font pas moi je dirais que c’est un coup contre Bras Cassé. C’est une menace. Aujourd’hui, je suis dans le doute, je me demande quel jour ils vont venir m’attaquer. Ceux qui m’ont attaqué n’ont pas été interpellés, je crains toujours pour moi et ma famille.

Propos recueillis par Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

