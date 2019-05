Pita sous tension : la route nationale N°1 barrée, les activités paralysées…

CONAKRY-La ville de Pita située en moyenne Guinée est sous tension ce vendredi 31 mai 2019 ! Des chauffeurs qui protestent contre l’arrestation d’un des leurs ont paralysé les activités dans la préfecture. La route nationale numéro 1 est en ce moment barrée, aucun véhicule ne passe, a appris Africaguinee.com.

Selon nos informations, tout est parti d’une histoire de braquage armé survenu la semaine dernière contre un chauffeur qui fait le transport entre Pita-Conakry. Il a été attaqué par des coupeurs de route à Kolintin (Kindia) aux environs de 3 heures du matin. Après l'attaque, une des passagères qui dit avoir perdu 12 millions dans ce braquage a porté plainte contre lui. Le transporteur a ensuite été arrêté par la gendarmerie après cette plainte et conduit en prison, sans aucune autre forme de procès. C'est pourquoi ses camarades chauffeurs qui dénoncent un abus de pouvoir ont exprimé leur colère, demandant à la justice d’enquêter d'abord pour retrouver les assaillants au lieu de s’en prendre à un innocent.

« Quand on l’a attaqué, les coupeurs de route l’ont amené en brousse. Ils ensuite dépouillé tous les passagers. Parmi les passagers, il y avait une femme qui dit avoir perdu 12 millions dans cette attaque. Quand on les assaillants ont pris la fuite, le chauffeur est allé faire une déclaration à la mairie de Kindia, avant de continuer vers Conakry. Par la suite, la femme est revenue à Pita pour aller porter plainte contre notre camarade à la justice. Saisie, la gendarmerie est allée déposer la plainte au syndicat des transporteurs. Après, ils ont arrêté notre camarade et l’ont enfermé directement à la prison civile sans preuve. Alors que nous avons perdu six chauffeurs à Pita, tous tués par des coupeurs de route, sans que la justice n’en fasse la lumière ou qu’on arrête leurs assassins. Quelque soit la boulimie d’un chauffeur pour avoir de l’argent, il ne va fomenter une fausse attaque contre lui-même. C’est incensé. C’est pourquoi nous sommes sortis pour manifester notre colère contre cette injustice », a expliqué à notre rédaction, un responsable syndical.

Au moment où nous mettions cette dépêche en ligne, la route nationale numéro 1 Mamou-Labé est barrée, expliquent des témoins tandis qu’une médiation est en cours chez le khalife Général, Elhadj Bano Bah.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Aficaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112