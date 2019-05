Grogne à Pita: Comment Elhadj Bano Bah a désamorcé la crise?

PITA-Le Khalife général du foutah, Elhadj Bano Bah a réussi à trouver un dénouement heureux à la crise qui sévissait à Pita suite à l’arrestation d’un chauffeur. Après de moult tractations, ce notable de Pita a pu ramener les parties en conflit à un consensus.

Les chauffeurs à l’origine de la paralysie de la ville et du blocage de la route nationale numéro 1 Labé-Mamou, exigeaient la libération du chauffeur arrêté. C’est désormais chose faite. Il a été libéré après une forte pression. Les barrages ont été levés, la circulation a repris.

Ce mouvement de colère a paralysé la circulation à la rentrée et à la sortie de ville. Plusieurs usagers de la route ont été bloqués.

Ibrahima Diallo ramène son père de Conakry pour Koubia mais il reste bloqué à Pita depuis 9 heures. Il déplore cet état de fait : « c’est vraiment déplorable la situation qui prévaut, c’est devenu une mauvaise habitude en Guinée partout il y a un petit problème on bloque la circulation. Moi, je ramène mon père malade à Koubia, il est diabétique, il a besoin de repos, mais personne ne nous écoute, et c’est une colonne de véhicules qui se dresse sur la route depuis le matin de part et d’autre. Chacun fait ce qu’il veut », a déploré cet usager.

Les barrages ont été levés par les manifestants après la libération du jeune chauffeur.

Cette manifestation est partie d’une histoire de braquage armé survenu la semaine dernière contre un chauffeur qui fait le transport entre Pita-Conakry. Il a été attaqué par des coupeurs de route à Kolintin (Kindia) aux environs de 3 heures du matin. Mais une de ses passagères qui dit avoir perdu 12 millions dans cette attaque a porté plainte contre lui. Le transporteur a été arrêté après cette plainte et conduit en prison, sans aucune forme de procès. Ses camarades chauffeurs qui dénoncent un abus de pouvoir ont exprimé leur colère, demandant à la justice d’enquêter pour retrouver les assaillants au lieu de s’en prendre à un innocent.

Alpha Ousmane Bah

Pour Africaguinee.com