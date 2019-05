Gouvernement : Aussitôt installé, Mohamed Lamine Fofana au cœur d’une controverse…

CONAKRY-Le nouveau ministre par intérim de la Justice, Mohamed Lamine Fofana qui a été installé ce jeudi 30 mai 2019, dans ses fonctions se retrouve au cœur d’une polémique.

Le Ministre Conseiller à la présidence Chargé des relations avec les institutions Républicaines fait le buzz sur les réseaux sociaux. A l’origine de la controverse, son parcours scolaire. Dans la biographie publiée par le département de Justice, une incohérence de taille a frappé l’opinion.

Le texte publié sur la page du département dit : « Né en 1949 à Kouroussa, Mamadou Lamine FOFANA effectua ses études primaires et secondaires à Kouroussa et Kankan où il obtint son brevet d’études de premier cycle, avant de poursuivre dans la recherche agricole de 1954 à 1964 à kankan et Kindia ».

Ce qui signifierait qu’à l’âge de 5 ans, il était déjà titulaire d’un diplôme qui l’a mené vers la spécialisation. Ce qui en réalité est impossible. Cette incohérence fait le buzz sur les réseaux sociaux depuis ce matin. Chacun y va de son commentaire.

Interpelé, le responsable de la communication du département de la justice a expliqué que c’est une erreur de frappe qui s’est glissée. Sinon le nouveau ministre de la Justice est né en 1940 et non en 1949. L’erreur a été corrigée malheureusement la balle était déjà partie.

Focus Africaguinee.com