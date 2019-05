Fria : un accident fait quatre morts…

FRIA- Un accident de la circulation a fait quatre morts à Fria ce jeudi 30 mai 2019, a appris Africaguinee.com.

Selon nos informations, c’est un taxi en provenance de Conakry qui est entré en collision avec un camion de la société Rusal. Quatre morts et deux blessés graves ont été enregistrés à la suite de cet accident.

« Nous avons reçu quatre corps plus deux blessés dont une femme que nous comptons envoyer à l’hôpital Pechiney ; La même femme a perdu son bébé, il y a une fille aussi qui a vu une de ses jambes fracturée et quelques blessures superficielles. L’accident a eu lieu aux environs de 19h. Les victimes sont un bébé, un autre enfant et deux jeunes. Les corps sont à la morgue ici », a confié un agent en service à l’hôpital préfectoral de Fria.

Pour le moment l’identité des victimes n’a pas été révélée.

Les accidents mortels sont fréquents dans la zone de Boké. Récemment un autre accident a fait 9 morts entre Kolaboui-Kamsar

Alpha Ousmane Bah (AOB)

Pour Africaguinee.com

Tél. (+224) 664 93 45 45