Guinée : quand le parti de Cellou prédit la démission de Kassory…

CONKRY-Après Cheik Sako qui sera le prochain démissionnaire ? Le parti de Cellou Dalein Diallo, croit savoir la réponse. L’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) prédit la démission prochaine du Premier ministre Kassory Fofana en personne à la tête du Gouvernement.

« A l’heure actuelle, le Gouvernement d’Alpha Condé vacille, il y a beaucoup de troubles dans les cerveaux des principaux cadres de ce gouvernement. Les gens quittent le navire comme le ministre Cheick Sako. Même s’il a été ministre d’Etat, ministre de la Justice et que celle-ci a été caporalisée par Alpha Condé, il a trouvé un sursaut républicain pour dire NON à ces micmacs de Gouvernance », soutient Morane Diallo Coordinateur adjoint de la cellule de communication de l’UFDG.

Ce responsable du parti de Cellou Dalein Diallo indique qu’il y a énormément de tentation de débarquer dans le gouvernement. Il révèle que des passeports de certains ministres auraient même été confisqués pour les empêcher de démissionner hors du pays.

« Conscient que le Gouvernement tangue et qu’il y a énormément de tentations de débarquer, récemment par Ouï-dire, certitude ou non, près de huit passeports de certains ministres et ministres d’Etat sont confisqués. L’information est-elle vraie ? Nous n’en savons rien. Mais il n’y a pas de fumée sans feu. Cela signifie qu’il y a panique à bord », prévient Morane Diallo, interrogé par Africaguine.com.

Ce mercredi 29 mai en conférence de presse, le premier ministre a déclaré que son gouvernement est favorable à l’adoption d’une nouvelle constitution. Pour l’UFDG, les propos du chef du gouvernement n’est qu’une diversion visant à cacher la fragilité de son équipe.

« Je ne pense pas un seul moment que les propos de Kassory sont ceux-là qui disent la vérité aux guinéens. Ses propos sont ni plus ni moins qu’une tentative de faire croire à l’opinion que le Gouvernement est soudé. Il n’y a pas de conviction arrêtée par rapport à ça. Donc, le mieux pour lui est d’affirmer que j’ai consulté Paul et Pierre dans le Gouvernement, on est tous d’accord pour une nouvelle constitution. Je peux garantir que le prochain démissionnaire c’est Kassory. Le prochain qui va démissionner de ce gouvernement c’est Kassory. Parce que tout simplement il a conscience des réalités du danger du comportement de la tentative du troisième mandat. Il va démissionner parce qu’il est bien instruit et bien éduqué et il fera exactement comme les deux ministres démissionnaires de son gouvernement. Mais pour essayer de faire croire qu’ils sont soudés, il tient ces propos. Nous comprenons que c’est une diversion pour qu’on s’occupe de ces propos qui ne tiennent pas la route et qu’on oublie de sensibiliser les gens à ce qu’ils imitent l’ex ministre de la justice », explique le coordinateur adjoint de la cellule de communication de l’UFDG.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112