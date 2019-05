Mamou: mort "suspecte" de Mémé N’diaye, le tueur de Noumou Sadio...

MAMOU-Mèmè N'diaye, le jeune qui avait tué sa copine Noumou Sadio Diakité en début mai pour trahison, a trouvé la mort dans des circonstances suspectes alors qu'il était détenu à la maison centrale de Mamou.

Ce jeune poursuivi pour viol et assassinat a rendu l'âme ce vendredi 24 mai à l’hôpital régional de Mamou où il a été admis d’urgence. Selon le parquet, Mohamed N’diaye est mort alors qu’il tentait de s’évader.

Selon des sources judiciaires, il a chuté d’une hauteur de 12 m pendant qu'il tentait de s'évader. Version démenties par d’autres qui affirment qu'il a été molesté par les gardes pénitentiaires avant d'être transporté à l'hôpital régional où il a succombé à ses blessures. Mais le parquet du TPI de Mamou se défend de ces accusations indiquant qu'il n'y a plus de tortures à la maison centrale. C’est du moins ce qu’à affirmé le procureur Sidiki Camara.

« Le 24 mai dernier aux environs de 17 heures, Mèmè N'diaye a tenté de s'évader à la maison centrale en escaladant le mur. Mais vu que la hauteur est de 12 m, quand il a chuté, il s'est blessé. Il ne pouvait pas continuer car on avait mis des garde-fous. C'est ainsi qu'il a été récupéré et admis à l'hôpital régional de Mamou pour des soins. Mais malheureusement le lendemain il a rendu l'âme. On a bannie les pratiques de tortures à la maison centrale. Les gens doivent comprendre cela. Même les autres prisonniers ont reconnu qu'il voulait s'évader », a soutenu le procureur.

Dans la famille de la victime, la nouvelle de la mort de Mohamed Ndiaye ne chagrine guère. « C'est à la radio qu'on a eu cette information. Avant qu'il ne tue sa copine, il ne venait pas ici. Il nous rendait impossible la vie. Moi j'ai accueilli son père ici quand il est revenu de la Sierra Leone. Sa mère a eu 8 enfants dans cette maison. C'est lui l'aîné. Mais nous on n’est pas avec celui qui n'est pas sérieux. Il a cherché ce qui lui est arrivé. Là où je suis, si j'ai pitié, c'est de la petite qu'il a tué. Lui, nous on ne parle pas de lui. On a dit à ses parents de quitter ici. On leur a même donné un terrain pour qu'il le revende et prendre l'argent. Tout ça c'est pour qu'ils partent. On a eu la chance. Car les gens ne sont pas venus pour s'en prendre à nos familles et à nos concessions. On est de la même famille mais vraiment je n'ai pas pitié de lui mais plutôt de la fille qu'il a assassiné », a dit ce proche du défunt.

Pour rappel, Mèmè N'diaye a assassiné sa petite amie par jalousie en début mai dans le quartier Madina centre commune urbaine de Mamou. Il a été déféré à la maison centrale le 11 mai dernier.

Habib Samake

Correspondant régional d'Africaguinnee.com à Mamou

Tel : (00224) 623 093 998