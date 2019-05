Kassory Fofana : « Pour la nouvelle Constitution, mon Gouvernement et moi disons oui ! »

CONAKRY- C’est désormais officiel ! Le Premier Ministre Kassory Fofana soutiendra le Président Alpha Condé pour l’adoption d’une nouvelle Constitution.

Le Chef du Gouvernement guinéen s’est dit favorable à un référendum qui permettrait à la Guinée de disposer d’une nouvelle Constitution. Kassory Fofana a invoqué des manquements dans l’actuelle Constitution, notamment sur l’attachement de la Guinée au panafricanisme et sur le nombre d’institutions républicaines.

« Je paraphrase Zogbélémou en disant qu’on ne peut pas défendre une constitution en la violant. Le débat en cour donne l’impression que les uns et les autres violent la constitution. Elle garantit la libre opinion, et c’est dans la divergence qu’il va y avoir le consensus. Les constitutions changent au rythme des mutations sociales. C’est pourquoi on parle de 3è, 4èmeou de5èmerépublique », a indiqué ce mercredi 29 mai 2019 le Premier Ministre Kassory Fofana.

Le Gouvernement guinéen dans son entièreté soutiendra le projet de référendum pour l’adoption d’une nouvelle Constitution. Kassory Fofana dit avoir d’ailleurs interrogé chacun de ses Ministres ; Et leurs réponses sont sans ambages. Tous auraient répondu par oui selon Kassory Fofana.

J’ai posé la question au Gouvernement, en invitant chaque Ministre à se prononcer sur le oui ou le non sur la nécessité d’une nouvelle constitution. Le principe est unanime (…). Nous avons une constitution qui consacre une douzaine d’institutions, imaginez ce que cela engendre en terme de couts, une constitution qui fait renoncer à la Guinée à ses marques habituelles de panafricaniste. Oui ou non il est nécessaire de revenir là-dessus ? La question d’une nouvelle Constitution je dis oui en tant que citoyen, en tant que gouvernant je dis oui. La démocratie c’est aussi le respect de l’opinion de l’autre », a précisé le Chef du Gouvernement guinéen.

SOUARE Mamadou Hassimiou

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 11