Religion : cérémonie de rupture collective à la Pharmacie Centrale de Guinée…

CONAKRY- C’est devenu un rituel à la Pharmacie Centrale de Guinée. Comme les années précédentes, la Direction Générale de la PCG a organisé une rupture collective entre tous les travailleurs. L’événement qui s’est déroulé ce dimanche 26 mai 2019 a connu la présence de plusieurs invités dont les anciens directeurs et travailleurs de la centrale d’achats.

L’approvisionnement en produits de santé des structures sanitaires et toutes les autres institutions évoluant dans le domaine de la santé, l’amélioration de l’accessibilité tant financière que géographique de ces produits aux populations, sont entre autre les missions de la Pharmacie Centrale de Guinée.

Après la lecture du Saint Coran pour des bénédictions à l’intention de cette entreprise et tout son personnel, un cocktail a suivi pour permettre aux fidèles musulmans présents de rompre le jeûne.

Pour le Directeur Général de la Pharmacie Centrale de Guinée, l’objectif de cette rupture collective c’est d’abord de raffermir les liens entre tous les travailleurs de son entreprise.

« Nous avons organisé cette cérémonie de rupture collective pour raffermir les liens de fraternité entre les travailleurs de la Pharmacie Centrale de Guinée maintenant et nos ainés qui ne sont plus avec nous, mais qui sont de cœur avec nous », a-t-il expliqué.

Ancien directeur de la distribution pharmaceutique nationale, ancien directeur de laboratoire de galénique, et ancien Directeur Général adjoint puis Directeur Général, Dr Baba Sacko, ce pharmacien a servi pendant 19 ans à la Pharmacie Centrale de Guinée. Présent à cette cérémonie, cet ancien directeur donne ses impressions.

« J’ai été très heureux d’avoir été appelé par la direction de l’établissement pour me convier à cette cérémonie qui d’abord est une cérémonie pharmaceutique et deuxièmement une cérémonie religieuse. Cela m’a réellement réconforté et quand je me rappelle que nous avons passé pratiquement une bonne partie de notre vie dans cette cour, de 1971 à 1990 (…). Je félicite et je remercie la jeune génération parce que sur le plan physique de l’établissement il y a un grand changement », a réjoui Dr Baba Sacko pharmacien.

Parmi les invités à cette retrouvaille figure Dr Hawa Touré pharmacienne et ancienne de la maison qui est aujourd’hui à la retraite. Elle salue cette initiative de la part de la direction de la PCG.

« La direction de la Pharmacie Centrale de Guinée a eu une très bonne initiative d’organiser une rupture collective avec son personnel et les anciens collègues et dirigeants. Il faut reconnaitre cette retrouvaille en famille a été une très bonne chose, on a fait une bonne rupture et je remercie infiniment la direction », a-t-elle expliqué.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 666 134 023