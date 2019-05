Paris : qui a offert un diamant à Marie Madeleine Dioubaté ?

CONAKRY- L’histoire ressemble au scenario d’un film. Victime de vol d’un diamant dont la valeur est estimée à 45 millions d’euros, Marie-Madeleine Dioubaté vient de briser le silence. Pour la première fois, depuis l’éclatement de cette affaire la semaine dernière, l’ancienne candidate à l’élection présidentielle de 2015, explique la façon dont elle s’est faite grugée. Dans son témoignage sur France Info, elle n’a pas évoqué le nom des gemmologues Russes, mais Marie-Madeleine Dioubaté jure qu’elle est bel et bien la propriétaire de la pierre précieuse qui lui a été offerte par des compatriotes qui croient en elle pour changer les choses en Guinée. « Ils me l’ont donné, les papiers existent », raconte-t-elle.

« C’est vrai que les Occidentaux ont du mal à comprendre ça, mais il y a des gens qui ont vraiment envie de voir aujourd’hui une femme s’installer dans le fauteuil présidentiel. Ils pensent que j’ai besoin d’un petit coup de pouce, et ils pensent que je suis une femme honnête", confie la candidate des Ecologistes de Guinée.

L’argent issu de la vente de ce diamant (45 millions d’euro) devrait financer sa campagne, et réaliser des projets de développement dans un village. Marie Madeleine Dioubaté a été pourtant prudente pour ne pas se faire abuser. Mais cela n’a pas suffi.

Un vulgaire caillou marron

"Le rendez-vous s’est fait en trois temps : la première fois, une personne est venue pour savoir si c’était vrai. La deuxième, dans un hôtel, que j’ai changé à la dernière minute. Mais c’est au troisième rendez-vous qu’une gemmologue, soi-disant de Genève, d’une très grande maison et très classe, est venue, avec un garde du corps. C'est grâce à un tour de passe-passe qu'ils ont volé l'écrin où se trouvait le diamant. L’écrin est substitué, et je ne m’en rends pas compte tout de suite. Je m’en rends compte quelques heures plus tard chez moi, en ouvrant mon sac. Je prends l’écrin, et je vois à la place de la pierre, il y a un vulgaire caillou marron. Pas du cristal, non : un caillou. Je suis effondrée, je mets au moins une demi-heure à réaliser. Je les ai au téléphone en leur disant qu’ils m’avaient volé… Eux me narguent en me disant qu’il faut que je puisse le prouver", explique-t-elle.

Un mince espoir reste à madame Dioubaté de retrouver son diamant. Elle place toute sa confiance dans la police française. La brigade de répression du banditisme enquête depuis sur ce vol en bande organisée. Marie-Madeleine Dioubaté dit coopérer activement après avoir fourni des preuves solides.

"Les caractéristiques du diamant font qu’ils ne peuvent pas l’écouler. Avec tout le tapage médiatique qu’il y a eu autour de cette pierre, si quelqu’un vient la présenter, je pense que des gens vont se poser des questions. Je ne pense pas qu’ils pourront revendre ce diamant aussi facilement que ça (…) Je pourrai reconnaître entre mille ce diamant. C’est une pierre exceptionnelle, je crois qu’on en voit une tous les 70 ans, par sa taille, par sa couleur, par sa transparence, par la lumière qu’elle capte… C’est vraiment une pierre exceptionnelle », glisse-t-elle.

