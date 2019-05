Elhadj Saliou Camara à Alpha Condé : "Si nos propos vous fâchent… "

CONAKRY-Le grand imam de Conakry, Elhadj Mamadou Saliou Camara, vient de s'adresser au président de la République dans un ton courtois mais tranchant. L’imam Ratib de la grande mosquée Fayçal a encouragé Alpha Condé d’accepter la « vérité » aussi amère soit-elle que d’écouter des louanges prononcées à son endroit dans le but de le tromper.

« Au nom d’Allah et de son prophète Mahomet (PSL), il est écrit que si quelqu’un fait du bien pour toi, tu dois le lui rendre. Tous ceux qui sont présents ici aujourd’hui, venus dans leurs véhicules respectifs, avec cette nourriture et le fait de nous voir en audience avec le chef de l’Etat, ce n’est pas une petite affaire. Quelqu’un qui te vois en compagnie du président de la république va forcément te respecter. Nous n’avons pas ce prix (…), le seul prix avec lequel nous pouvons payer le chef de l’Etat c’est de lui faire des bénédictions et de lui dire la vérité » a lancé le grand imam Elhadj Mamadou Saliou Camara lors d’une rencontre à Sékhoutourea.

« Si nos propos vous (chef de l’Etat, ndlr), fâchent, et qu’il s’avère que c’est la vérité, il est mieux d’entendre cela que des louanges prononcées pour vous tromper. Que Dieu nous éloigne de cela (…), les dirigeants sont dans la souffrance, il faut qu’on ait pitié d'eux », formule le religieux.

Elhadj Mamadou Saliou Camara a profité de cette tribune pour également répondre à certaines critiques qui sont formulées à l’endroit des leaders religieux.

« J’avais dit au centre islamique que nous avons une certaine crainte. Parce que le président a assez fait pour nous. Et au sein de l’opinion, les gens disent que nous avons été achetés, tous les imams sont devenues des politiciens. Alors que c’est ce que tu représentes qu’on dit, mais les gens ne comprendront pas cela », a déploré l’imam Ratib de la mosquée Fayçal.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112