Elhadj Bano Bah, Khalife du Foutah : "Nous prions Allah d’aider le Pr Alpha Condé…"

CONAKRY- Elhadj Bano Bah, le Khalife Général du Foutah vient de formuler des prières à l’endroit du Président Alpha Condé. C’était à l’occasion d’un dîner de rupture collective du jeûne du mois de ramadan offert par le Chef de l’Etat aux imams au Palais Sékhoutouréa.

« S’il y a la paix, l’unité et l’entente, le Président peut réaliser tout ce qu’il veut comme bien pour le pays. Nous le remercions et félicitons avec ses proches collaborateurs qui l’aident dans ses travaux. Nous prions Allah de le guider et de l'aider à aller de l’avant. Puisse Dieu aider tous ceux qui nourrissent l’ambition d’accomplir de bonnes œuvres pour le bien de tous », a formulé le Khalife Général du Foutah.

La Guinée est plongée dans une incertitude à cause du fameux projet de référendum constitutionnel. Les invectives teintées de menaces entre les différents protagonistes font craindre le pire. Chose dont ne souhaite guère Elhadj Bano Bah. C'est pourquoi cette autorité morale a prié pour la pérennisation de l’unité et la paix, gage selon lui du développement socioéconomique du pays.

« Qu’Allah, épargne la Guinée notre pays de la guerre et de l’incompréhension. Car, s’il y a la paix, l’unité entre les guinéens, le président pourra travailler. Que Dieu pérennise cette paix et cette unité dans notre pays. Nous prions Dieu de maintenir le Chef de l’Etat en bonne santé et qu’il lui ouvre des perspectives de bonnes relations. Tout ce qu’il a envie de faire comme bien pour la Guinée, que Dieu l’y accompagne et fasse couronner cela de succès », a ajouté le Khalife du Foutah.

