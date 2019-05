Alpha Condé : « je souhaite l’union entre tous les fils de la Guinée… »

CONAKRY- Confronté à une fronde contre son projet de nouvelle Constitution, Alpha Condé a lancé un message d’apaisement ce week-end à Conakry. Le Chef de l’État guinée a invité les religieux à multiplier les prières et bénédictions pour le pays.

« Je souhaite l’union entre tous les fils du pays et si Dieu le veut bien la Guinée ira de l’avant. Personne n’a la force de faire reculer ce pays. Grâce aux vœux et bénédictions que vous (les religieux, Ndlr) formulez à chaque instant pour ce pays (…), assez de pays de cette sous-région ont connu la guerre mais en Guinée Dieu nous a épargnés. Je vous exhorte de continuer à prier et à faire des sacrifices pour nous éviter la guerre », a lancé Alpha Condé.

Ce message du Président Condé intervient au lendemain d’un appel lancé par son principal opposant Cellou Dalein Diallo. Le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée a une nouvelle fois appelé ses militants à se mobiliser pour barrer la route à Alpha Condé qui pourrait proposer une nouvelle Constitution à ses concitoyens avant la fin de cette année.

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com