Guinée: Quelle est la position de Téliano sur le référendum Constitutionnel?

CONAKRY-Quelle est la position de Jean Marc Téliano sur le référendum constitutionnel annoncé en Guinée ?

Alors que Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré et leurs alliés rejettent toute idée de "référendum", le leader du parti rassemblement pour le développement intégré de Guinée affiche une certaine "prudence".

Interrogé par Africaguinee.com, Jean Marc Teliano a toutefois déclaré que si la Loi donne l'autorisation au chef de l'Etat d'organiser un référendum, il ne voit pas d'inconvénients.

« Si la Loi lui donne l’autorisation de consulter le peuple pour un référendum, laissons-le. Quitte au peuple de Guinée de voter Oui ou Non. C’est un faux débat qui ne doit pas animer la cité à cause de ça. Nous avons des choses plus importantes comme le fichier électoral », martèle le leader du RDIG, conseillant l’opposition d’accentuer son combat sur le fichier.

« Je crois que l’opposition ainsi que tous les partis politiques devraient se consacrer à ça. Il ne faut pas amuser la galerie avec cette affaire référendaire. Si la loi donne le droit au Président de la République de demander un référendum, je ne trouve pas de problème. Mais à mon avis c’est une fuite en avant parce qu’il faut avoir la mouture de la nouvelle constitution pour se déterminer », soutient Jean Marc Teliano.

La semaine dernière, le parti présidentiel a officiellement demandé au président de la République de faire adopter une nouvelle Loi fondamentale en Guinée. Mais l’opposition et plusieurs organisations de la société civile s’y opposent.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 655 311 112