Mamadou Bah Aiguel , candidat aux Elections Communales de Freiburg, Baden Württemberg Allemagne ‘’ Ensemble, c’est possible’’

ALLEMAGNE- Mamadou Bah Aiguel est candidat aux élections communales de Freiburg, Baden Württemberg, en Allemagne. Cet allemand d’origine guinéenne est âgé de 49 ans. Marié et père de 7 enfants, Mamadou Bah Aiguel est originaire de la préfecture de Pita.

Après avoir passé quelques années à Dakar, M. Bah s’est définitivement installé en Allemagne où il vit depuis 1989. Mamadou Bah Aiguel est titulaire de plusieurs diplômes dont entre autres : ingénieur d'automobile, gestion d'entreprise industrielle, gestion Administrative publique. Actuellement il est travailleur indépendant dans la Ville de Freiburg en Allemagne. Candidat aux élections communales dans la ville de Freiburg dans Baden-Württemberg ; Aiguel va tenter de convaincre les citoyens de sa commune en vue d’obtenir leurs suffrages. Ses atouts sont notamment sa parfaite maîtrise de certaines langues dont le Pular, le Wolof, l’Allemand, le Français et l’Anglais.

Mamadou Bah Aiguel s’adresse à ses concitoyens dans une déclaration dont copie est parvenue à notre rédaction...

Déclaration

Depuis mon jeune âge, je me suis toujours investi, battu avec force et conviction dans le combat pour la défense des valeurs qui fondent la dignité, la liberté, l’égalité entre l'homme et de la Femme, le même droit pour toutes les couches confondues en terme de droits humains la justice sociale, la tolérance et le partage égalitaire.

Militant et sympathisant engagé pour la cause commune et pour la Paix dans le monde, je suis dans le monde associatif : je membre fondateur de plusieurs associations, président de l‘association Guinéen/Allemand de Freiburg et environs, membre fondateur et président du Conseil Africain de Baden-Württemberg Allemagne, membre fondateur et président de Fulbe-Union Baden-wüttemberg Allemagne. En même temps membre des Organisations Sociales, Culturel et des Parti Politiques membre et candidat dans le parti social-démocrate Allemand (SPD)

En 2004, j'ai décidé de m'investir pleinement sur le terrain afin que mes rêves se matérialisent. Les causes nobles qui me tiennent à cœur et qui me semblent juste dans le Parti Social-Démocrate Allemand (SPD). Le Parti qui m’a offert l‘opportunité de me présenter en 2009 à la 39ème place sur la liste de 48 Personnes de la chambre des députés de la Région dans la Commune de Freiburg. Je me suis également battu pour arriver à la 16ème place de la liste des 48 membres de la chambre des députés.

Je mesure à sa juste valeur la grande et lourde responsabilité qui m'a été ainsi confiée et l'exaltant défi à relever pour monter cette grande épreuve. Comme indiqué un peu plus haut Je me suis engagé pour la deuxième fois en 2014 à la 16ème place et cette fois j’arrive à la 10ème place. Et pour la prochaine échéance j’ai compte m’engager pleinement pour les mêmes causes. Cette année 2019, pour les mêmes objectifs et la même conviction, mais pour y arriver, j'ai besoin de votre soutien moral en restant convaincu qu'ensemble tout est possible.

Comme je l’ai souligné tout au long de cette campagne de 2019 et même après Je continuerai avec détermination pour une diversité interculturelle, une égalité de chance pour une éducation de qualité à l’endroit de tous les enfants sans distinction, le travail pour tous , le vivre ensemble dans un environnement harmonieux, un toit abordable pour tous, plus de justice sociale, une fiscalité plus juste et plus humaine qui permettra d'améliorer le pouvoir d'achat des Personnes aux revenus modestes. Il est un juste et inhumain que ceux qui gagnent moins payent le plus.

Pour une meilleure Politique d'intégration basée sur le respect de l'échange interculturelle, une formation de qualité adaptée au marché emplois, l’enseignement de l’histoire de notre région et Commune, faire en sorte que ses institutions universitaires soient connues à travers le monde avec une bonne qualité de fonctionnement, promouvoir également le service touristique et les Langues nationales Allemandes

Dans notre combat, nous allons engager une lutte sans merci contre toutes formes de discrimination et de Violence. Notre modèle de démocratie en vue (Freiheit, Gleichheit et Gerechtigkeit) doit être en mesure de nous assurer la même égalité de chance et la même protection quel que soit nos origines ou nos opinions philosophiques ou religieuses.

Notre diversité constitue un véritable atout, dans ce monde de plus en plus global. Le Vivre mieux est bien possible dans un esprit de justice, de partage, de respect et de tolérance. Freiburg et une Ville multiculturelle et coloré diversité pour faire aboutir cet ambitieux engagement pour le 26- 05- 2019

J’ai besoin de vous tous sans distinction, pour qu'ensemble notre diversité gagne un atout majeur pour notre région et commune

Vivre mieux c'est possible. Vivre mieux, travailler ensemble, c’est plus que possible à condition que chacun y apporte sa contribution. Le 26. 05. 2019 est un grand rendez-vous pour les valeurs démocratiques et le (SPD) Parti Sociale-Démocrate Allemand.

Je ressens ces valeurs de partage dans la vie au quotidien. En m'accordant votre voix au vote vous aurez contribué au triomphe de la cause humaniste Universelle. Sachez que je mériterai votre confiance

Votre candidat

Mamadou Bah Aiguel, Freiburg