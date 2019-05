Alexandre Brégadzé nommé le Chef de la Représentation de la Compagnie RUSAL en Guinée

Conakry, le 24 mai 2019. - RUSAL (code à la Bourse de Hong Kong – 486, à la Bourse de Moscou RUAL) un des plus grands producteurs d’aluminium au monde annonce la nomination d’Alexandre Brégadzé en tant que Chef de la Représentation de la Compagnie en Guinée.

Avant de rejoindre RUSAL, Alexandre Brégadzé avait exercé les fonctions de l’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la Fédération de Russie en Guinée du 9 mars 2011 au 22 mars 2019. C’est au cours de l’exercice de ces fonctions que le Centre de recherche en épidémiologie-microbiologie et des soins médicaux (CREMS) avait été construit et intégralement équipé en pleine épidémie Ebola en Guinée dans la région de Kindia en 2015 avec sa participation active. Les investissements de RUSAL dans la construction du CREMS se sont élevés à plus de 10 mln de dollars américains. Actuellement les recherches post-enregistrement du vaccin contre la maladie à virus Ebola « GamEvakCombi » de conception russe sont en cours de finalisation au sein du CREMS.

Dans ses fonctions du Chef de la Représentation de RUSAL en Guinée Alexandre Brégadzé prévoit de se concentrer sur les objectifs visant à assurer un fonctionnement efficace des activités de la Compagnie en Guinée.

« Les axes prioritaires de ma mission en Guinée en ma nouvelle qualité porteront sur la finalisation des travaux de réhabilitation et sur le lancement de la deuxième ligne de production de l’usine de FRIGUIA, ainsi que le développement du projet de bauxite DIAN-DIAN dans la région de Boké. Pour ce qui est du développement durable en Guinée, les projets prioritaires pour RUSAL sont ceux dans les domaines d’éducation, de santé, d’accès de la population guinéenne à l’eau potable de qualité » - a noté Alexandre Brégadzé. La Compagnie poursuivra son programme d’envergure « Bourse RUSAL-2018 » : tous les boursiers guinéens (101 personnes) sont déjà arrivés en Russie et suivent leur formation avec succès dans des Universités de différentes villes. Aussi, cette année RUSAL prévoit de finaliser le programme de recherches scientifiques post-enregistrement du nouveau vaccin russe contre la maladie à virus EBOLA, qui sont menées par des spécialistes russes et guinéens au CREMS.

Information sur la Société :

Un des plus importants investisseurs étrangers en Guinée, RUSAL opère dans le pays depuis 2001. En Guinée RUSAL possède la Compagnie de Bauxites de Kindia (CBK), ainsi que le Complexe d’alumine de FRIGUIA. De surcroit, RUSAL poursuit la réalisation du projet d’exploitation du plus important gisement de bauxites au monde Dian-Dian se trouvant dans la région de Boké. Le volume des réserves prouvées de ce gisement représente 564 mlns de tonnes.

Contacts:

Yury Grigoryev+224 623 23 00 10, yuriy.grigoryev@rusal.com