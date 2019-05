Mamadou Bah, candidat aux élections pour le Parlement Bruxellois: “Mes priorités…”

BRUXELLES- Un guinéen est candidat aux élections pour le Parlement Bruxellois. Mamadou Bah du parti “Ecolo” affiche de grandes ambitions.

Merci de lire ci-dessous le résumé des priorités et le parcours de Mamadou Bah, candidat aux élections pour le Parlement Bruxellois.

Mamadou BAH

Nr 69

Elections du 26 mai 2019, candidat aux élections pour le Parlement Bruxellois

Mes priorités:

Bruxellois d’origine étrangère, diplômé en sciences politiques. J'aime m'attribuer l’étiquette bruxellois, une ville cosmopolite, où 56% des habitant.e.s viennent d’horizons différents. Bruxelles, d’une part, c’est une formidable opportunité pour moi de vivre cette diversité au quotidien, et de m’engager pour une sociéte + verte + solidaire + conviviale.

D’autre part, comme capital de l’Europe, je trouve que Bruxelles doit lancer un défi à “l’Europe des peurs” un nouveau “deal” en faisant que chaque bruxellois.e trouve sa place. Pour la question environnementale, je soutien toutes les solutions concrètes pour “Bruxelles-respire.” Je veux pour nos enfants, un enseignement de qualité, un logement décent, une ville propre et conviviale. Un projet interculturel bruxellois valorisé, qui participe à la convivialité et une qualité du vivre ensemble. Une démocratie avec plus d’écoute, de participation citoyenne qui fait obstacles aux discours de haine, et de toutes les formes de discriminations.

Diplômes

· Bachelier en Sciences Politiques( ULB)

· Master en Sciences Politiques, Relations Internations, finalités, Sécurité, paix et Conflits (ULB)

· Migrations, diversité et Relations Interculturelle( ULB)

· Agent de Médiation et de Développement Interculturel(CBAI)