Guinée : où sont passés les 90 millions de dollars payés par Orange ?

CONAKRY-Où sont passés les 90 millions de dollars payés par la société orange Guinée pour obtenir la licence 4G ? Alors que le sujet continue de défrayer la chronique, le Ministre de l’Economie et des Finances, Mamady Camara a apporté des précisions sur ce montant.

« Le Gouvernement guinéen a signé à travers le ministère des Postes, Télécommunications et de l’Economie Numérique une convention d’exploitation du réseau mobile 4G avec Orange Guinée. Ça porte sur un montant total de 90 millions de dollars dont la moitié a été payée. Et ce montant a été viré sur un compte transit de l’ARPT (Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications, Ndlr). Aussitôt, le ministère des Finances a entamé les formalités administratives pour virer ce montant dans le compte du Trésor Public. L’autre moitié, c’est-à-dire 45 millions de dollars, sera payée au cours de la deuxième moitié de l’année 2019 », a expliqué Mamady Camara.

Une mission d’évaluation du Fonds Monétaire International a séjourné en Guinée dans le cadre la troisième revue du programme facilité élargie de crédit (FEC). Selon le ministre de l’économie et des finances cette mission a dégagé de bonnes impressions quant à la bonne santé de l’économie guinéenne.

« Comme l’a dit la Cheffe de mission du FMI, l’économie guinéenne se porte bien. Cette revue qui est la troisième du programme économique et financière de la Guinée a porté sur les chiffres de fin décembre 2018. Quand vous regardez ces chiffres vous vous rendrez compte que le programme avance bien. Les 4 critères quantitatifs du programme ont été réalisés entièrement par le gouvernement guinéen. Ces critères ont été revus par le Fonds et il a exprimé sa satisfaction quant à leur réalisation, (…) », a fustigé le Ministre.

A en croire le ministre Mamady Camara, la croissance économique de la Guinée, de 2016 à 2018, la croissance moyenne du PIB est de 9%. Ce qui, selon lui, place notre pays parmi les économies les plus performantes sur le continent africain voire le monde.

« La dynamique impulsée à l’économie est très forte. Selon les prévisions du FMI cette tendance va se maintenir au fil de l’année 2019 et 2020. Cette performance économique ne s’est pas traduite concrètement sur le panier de la ménagère mais le Gouvernement vient de prendre des mesures afin de prendre des raccourcis avec la mise place du Fond local de développement qui est tiré des recettes minières et affecté aux collectivités à la base », a-t-il annoncé.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 14