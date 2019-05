Assainissement : comment Papa Koly compte rendre Conakry propre?

CONAKRY-Comment débarrasser Conakry de ses tas d’immondices qui jonchent les rues ? Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement a dévoilé un plan intérimaire d’urgence.

D’ores et déjà, Papa Koly Kourouma a pris des dispositions pour identifier les dépôts sauvages dans différents endroits de la capitale. A ce jour, ces points critiques ont été éradiqués, selon le ministre de l’assainissement.

« Il y a des dépôts sauvages qui sont identifiés et connus. Nous avons commencé à éradiquer ces points critiques. C’est le cas de Yattaya Fossidère, Carrefour Kissosso, Aviation Militaire. Nous avons estimé à peu près à 208.000 mètre-cubes de déchets qui continuaient encore à trainer dans les quartiers et dans les dépôts sauvages », a expliqué Papa Koly Kourouma.

Des sociétés ont été recrutées pour professionnaliser l’assainissement. Mais avant que celles-ci n’entrent en service, le plan intérimaire d’urgence devra d’abord fonctionner.

« Ce plan intermédiaire doit occuper de maintenant jusqu’à ce que les entreprises qui ont été choisies dans le cadre de la professionnalisation du métier entre en service. Il s’agit de la société PICINI dans le cadre de la gestion de la décharge et de la société Albayrack dans le cadre de la pré-collecte, de la collecte et du transfert des ordures », précisé le ministre d’Etat en charge de l’Assainissement et de l’hydraulique.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

