Sollicitation de Manifestations d’intérêt : service de Consultant pour le recrutement d’un Chef de Projet système d’information de l’ANIES (CP-SI)

PROJET DE FILETS SOCIAUX PRODUCTIFS (PFSP)

Sollicitation de Manifestations d’intérêt

SERVICE DE CONSULTANT POUR LE RECRUTEMENT D’UN CHEF DE PROJET SYSTEME D’INFORMATION DE L’ANIES (CP-SI)

Financement : Banque Mondiale PPA (P168777)

Date début : 20 Mai 2019 Date limite : 04 Juin 2019

Introduction et Contexte du Projet d’Appui au Projet NAFA :

Le Gouvernement de la République de Guinée vient à nouveau de bénéficier, de la part du Groupe de la Banque Mondiale (GBM), d’un appui technique et financier pour la préparation d’un nouveau Projet dénommé « Projet d’Appui au Programme NAFA ». Ce projet, d’un montant actuel de 40 millions de Dollars américains, vise, comme son prédécesseur le Projet de Filets Sociaux Productifs, à promouvoir le développement du capital humain en Guinée. Le projet sera élargi et permettra de toucher de nouvelles zones dans les quatre (04) régions naturelles.

Fort des enseignements tirés avec le PFSP, et dans le cadre de la préparation du Projet d’Appui au Projet NAFA, le Gouvernement de la République de Guinée a sollicité, auprès de la Banque mondiale, une Avance de Préparation du Projet (PPA) pour mieux contribuer au financement des coûts de préparation du Projet d’Appui au Projet NAFA, conçu comme un prolongement logique du Projet de Filets Sociaux Productifs (PFSP), pour couvrir davantage plus de zones en Guinée.

Une partie de cette avance devra financer aussi la mise en place effective de l’Agence Nationale d’Inclusion Economique et Financière (ANIES) dont la mission est de favoriser un partage équitable des fruits de la croissance avec les différentes couches vulnérables du pays et qui sera la tutelle du Projet d’Appui au Programme NAFA.

Ainsi, l’ANIES a principalement trois (3) composantes à savoir l’inclusion sociale, l’inclusion économique et l’inclusion financière à travers notamment les transferts monétaires, les travaux à haute intensité de mains d’œuvre et les activités d’appui complémentaires et s’efforcera de capitaliser sur les acquis des politiques d’amélioration de la finance inclusive en Guinée. Il s’agira pour l’ANIES de : i) favoriser l’adoption des réformes structurelles en matière de finance inclusive qui prennent en compte les spécificités des vulnérables ; ii) de renforcer le plaidoyer en faveur d’une finance sociale responsable ; iii) promouvoir une éducation financière systémique.

A cet effet, le Gouvernement guinéen compte recruter un Chef du Projet Systèmes Informatiques (CP-SI) pour accompagner l’ANIES dans l’atteinte de ses objectifs.

OBJECTIF DE LA MISSION :

Sous l’autorité du Coordonnateur Général de l’ANIES, le Chef de projet Système informatique aura pour mission :

· L’identification des processus IT requis ;

· La formulation de la stratégie IT de l’ANIES ;

· Le pilotage du travail de conception de la nouvelle architecture SI de l’ANIES ;

· La supervision du déploiement de la nouvelle infrastructure IT de l’ANIES ;

· La supervision des aspects SI des opérations de ciblage et d’enrôlement des (futurs) bénéficiaires de l’ANIES ;

· La définition d’une organisation SI adaptée ;

· La conception d’une approche de planification des projets d’inclusion majeurs ;

· La formulation d’une politique de gestion des risques SI.

TACHES DU RESPONSABLE DU DIRECTEUR DU PROJET D’INCLUSION FINANCIERE DE L’ANIES

De manière plus spécifique, la mission consistera à :

Lors de la phase de préparation :

· Participer à la phase d’élaboration des termes de référence pour la mise en place de tout processus en lien avec le domaine informatique ou impliquant une dimension informatique ; notamment en élaborant des manuels opérationnels

· Contribuer à l’élaboration des spécifications techniques du matériel informatique et des TDR de consultants et autres prestataires de services et des contrats en matière d’informatique

· Organiser et superviser le processus de saisie des données des activités opérationnelles de l’ANIES

· Planifier le déploiement du matériel informatique et de connexion dans le cadre de l’évolution du système informatique de l’ANIES ;

· Élaborer les termes de références des différents partenaires impliqués dans le processus de mise en place informatisée du processus de recensement biométrique, en collaboration avec les spécialistes des autres intervenants

· Former les responsables et agents de l’ANIES sur les outils, logiciels et applications informatique de l’ANIES.

· Appuyer les différents services de l’ANIES dans la mise en œuvre de la base de données des différentes directions de l’ANIES pour une meilleure sécurisation des données

· Participation à la rédaction des spécifications techniques et fonctionnelles.

· Conception et développement frontend et backend.

· Assurer la maintenance corrective et évolutive des applications.

· Réaliser les tests unitaires et fonctionnels.

· Veille technique concernant l'écosystème Java / JEE.

Phase de mise en œuvre et suivi opérationnel

· Participer conceptuellement à l'informatisation de l’ANIES dont le développement du système de ciblage et les systèmes de paiements et de la gestion de la base des données au sein de l’agence. Dans le cas où l’ANIES s’appuie sur des consultants et/ou des cabinets le RSI coordonnera les activités et évaluera la qualité du travail livré par ces prestataires de services ;

· Superviser la mise en place du système biométrique d’identification des bénéficiaires (ou de leurs représentants) des interventions de l’ANIES

· Former les utilisateurs autorisés à l’utilisation et à l’administration de l’accès unique du système de gestion des bases de données qui seront installées.

· Mettre en place les procédures pour les utilisateurs autorisés du système de gestion des différents services.

· Superviser la mise en place de la base de données relative l’archivage électronique des documents (GED)

· Superviser la conception du site Web de l’ANIES et veiller à son entretien

· Mettre en place la messagerie électronique notamment Outlook au sein de l’ANIES

· Superviser la mise en place d’une base de données de gestion des plaintes déposées durant le ciblage et l’enrôlement

· Initier la mise en place d’un système de gestion centralisé du courrier

· Initier un programme de formation continu en bureautique dans le cadre du renforcement des capacités

· Veiller à la mise à jour et gestion de la base de données du système de gestion informatisée

· Concevoir de nouveaux modules nécessaires au bon fonctionnement des programmes

· Assurer la coordination de l’équipe d’agents d’appui du service informatique

· Assurer l’interface pour toutes les interventions techniques concernant le matériel informatique et de communication du projet

Phase de Capitalisation :

· Rédiger des rapports et/ou des notes techniques sur le déroulement des activités

· Organiser des sessions/ateliers de partages et d’exchanges avec l’administration et les partenaires au développement sur les bases de données des bénéficiaires et autres opérations de l’ANIES.

· Partager avec les différents partenaires impliqués dans le processus sur les expériences des autres pays en matière de base de données des personnes vulnérable.

RESULTATS ATTENDUS :

Les résultats attendus de cette mission se résument à ce qui suit :

· Les spécifications techniques du matériel informatique et les TdR de consultants et autres prestataires de services et des contrats en matière d’informatique élaborés,

· Les cadres et agents de l’ANIES sont formés sur les outils, les logiciels et les applications du système informatique de l’ANIES ;

· L’ANIES est informatisée à travers le développement d’un système de digitalisation de tous les procédés et processus décisionnels et opérationnels ;

· Un système biométrique d’identification des bénéficiaires de l’ANIES est mis en place

· Les différents utilisateurs de la base de données formés à l’utilisation et à l’administration du logiciel (au niveau central).

· La base de données du système de gestion informatisée mise à jour régulièrement

· Des sessions/ateliers de partages et d’exchanges avec l’administration et les partenaires au développement sur les bases de données des personnes vulnérables organisés.

OBLIGATIONS DU CONSULTANT EN MATIÈRE D’ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS :

Le Chef de projet Système Informatique devra produire des rapports mensuels, trimestriels et annuels ainsi que des notes techniques et situationnelles qui devront être approuvées par le Coordonnateur de l’ANIES.

APTITUDES ET QUALIFICATIONS REQUISES POUR LE CONSULANT :

Le Consultant devra justifier des qualifications suivantes :

· Formation supérieure ou universitaire Bac + 4 ou plus dans les domaines de l’informatique

· Avoir cinq (5) ans d'expérience au sein d'une équipe de développement métier en tant que Développeur Java / JEE qui vous ont permis de maîtriser les technologies suivantes :

- Interfaces graphiques : CSS, HTML, Bootstrap, JavaScript, JQuery.

- Langage et Framework : Java, Hibernate, Spring, JasperReports.

- IDE : Eclipse, Intellij.

- Base de données : Microsoft SQL Server 2016, PostgreSQL. Bonne maîtrise SQL demandée.

- Environnement Git.

· Une bonne expérience des langages .NET et du Framework Angular constituerait un plus.

Expérience professionnelle spécifique

· Avoir une expérience d’au moins cinq (05) ans dans la programmation orientée objet,

· Avoir la maîtrise de la méthode de conception UML,

· Avoir la maîtrise de la méthode AGILE,

· Avoir une expérience prouvée d’au moins trois (3) ans dans un projet de développement financés par les partenaires techniques et financiers ;

· Parfaite maîtrise des systèmes d’exploitation des réseaux (Windows NT, Windows 2000 Serveur, Windows 2003 Serveur, Unix, etc.) ;

· Expérience dans la gestion des serveurs, de réseaux intranet et de communication

· Aptitude à manager des équipes

· Facilité rédactionnelle

· Avoir une bonne connaissance du secteur social ;

· Avoir une bonne aptitude de travail en groupe et dans un environnement sous pression ;

· Avoir un sens élevé de l’organisation et de la discipline professionnelle ;

· Bonne capacité d’analyse et de synthèse

· Excellente qualité de communications interpersonnelles et humaines et la capacité de pouvoir communiquer de façon claire à différents niveaux sociaux et hiérarchiques.

· Une bonne connaissance des politiques gouvernementales dans le domaine de la protection sociale serait un atout ;

· La maitriser de l’anglais est un atout ;

NATURE ET DUREE DU CONTRAT

Le contrat aura une durée initiale de six (6) mois ou équivalente à la durée de mise en place de l’ANIES par l’équipe technique.

EVALUATION DES PERFORMANCES :

Les performances du Chef de Projet du Système Informatique seront évaluées trimestriellement par le Coordonnateur Général de l’ANIES, sur la base du plan de travail annuel et des résultats attendus et séquencés trimestriellement. Les résultats de l’évaluation seront partagés avec la tutelle administrative et politique de l’ANIES.

METHODE DE RECRUTEMENT :

Le recrutement du consultant se fera suivant la méthode Sélection de Consultants Individuels conformément au Nouveau Cadre de Passation de Marchés de la Banque Mondiale défini dans le Règlement de Passation de Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le financement de Projets d’Investissements en date du 1er juillet 2016.

10. LIEU DU TRAVAIL: Le poste sera basé à Conakry avec des déplacements sur le terrain dans les Communes concernées si nécessaire.

10. DOSSIERS A FOURNIR : Le dossier de candidature devra comporter les pièces ci-après :

ü Une lettre de motivation

ü Un CV détaillé (deux pages maximum) ;

ü Une copie du ou des diplômes et attestations ou tout autre document attestant les expériences et qualifications acquises ;

ü Les Références des employeurs ou Clients des cinq (5) dernières années ;

ü Quatre (4) photos d’identité.

11. DATE LIMITE ET LIEU DE REMISE DES CANDIDATURES :

Les candidatures adressées à Monsieur le Coordonnateur du PFSP doivent être déposées sous plis fermé au siège de la Cellule de Coordination du Projet de Filets Sociaux Productifs (CFS) sis au quartier Kaporo cité, Commune de Ratoma, Conakry au plus tard le Mardi 04 Juin 2019à 16 heure 00 GMT avec la mention « CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CHEF DE PROJET SYSTEMES D’INFORMATION DE L’ANIES ».

Pour plus d’informations solliciter la version complète des TDR à l’adresse : bssow@cfsguinee.org