Sollicitation de Manifestations d’intérêt : service de Consultant pour le recrutement d’un cabinet spécialisé en communication pour l’ANIES

PROJET DE FILETS SOCIAUX PRODUCTIFS (PFSP)

Sollicitation de Manifestations d’intérêt

SERVICE DE CONSULTANT POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET SPECIALISE EN COMMUNICATION POUR L’ANIES

Financement : Banque Mondiale PPA (P168777)

Date début : 20 Mai 2019 Date limite : 04 Juin 2019

1. Introduction et Contexte du Projet d’Appui au Projet NAFA :

Le Gouvernement de la République de Guinée vient à nouveau de bénéficier, de la part du Groupe de la Banque Mondiale (GBM), d’un appui technique et financier pour la préparation d’un nouveau Projet dénommé « Projet d’Appui au Programme NAFA ». Ce projet, d’un montant actuel de 40 millions de Dollars américains, vise, comme son prédécesseur le Projet de Filets Sociaux Productifs, à promouvoir le développement du capital humain en Guinée. Le projet sera élargi et permettra de toucher de nouvelles zones dans les quatre (04) régions naturelles.

Fort des enseignements tirés avec le PFSP, et dans le cadre de la préparation du Projet d’Appui au Projet NAFA, le Gouvernement de la République de Guinée a sollicité, auprès de la Banque mondiale, une Avance de Préparation du Projet (PPA) pour mieux contribuer au financement des coûts de préparation du Projet d’Appui au Projet NAFA, conçu comme un prolongement logique du Projet de Filets Sociaux Productifs (PFSP), pour couvrir davantage plus de zones en Guinée.

Une partie de cette avance devra financer aussi la mise en place effective de l’Agence Nationale d’Inclusion Economique et Financière (ANIES) dont la mission est de favoriser un partage équitable des fruits de la croissance avec les différentes couches vulnérables du pays et qui sera la tutelle du Projet d’Appui au Programme NAFA.

Ainsi, l’ANIES a principalement trois (3) composantes à savoir l’inclusion sociale, l’inclusion économique et l’inclusion financière à travers notamment les transferts monétaires, les travaux à haute intensité de mains d’œuvre et les activités d’appui complémentaires et s’efforcera de capitaliser sur les acquis des politiques d’amélioration de la finance inclusive en Guinée. Il s’agira pour l’ANIES de : i) favoriser l’adoption des réformes structurelles en matière de finance inclusive qui prennent en compte les spécificités des vulnérables ; ii) de renforcer le plaidoyer en faveur d’une finance sociale responsable ; iii) promouvoir une éducation financière systémique.

A cet effet, le Gouvernement guinéen compte recruter un Cabinet spécialisé en communication pour appuyer les activités de l’ANIES pour l’atteinte de ses objectifs.

2. MISSION DU CABINET :

Sous l’autorité du Coordinateur Général de l’ANIES, le cabinet en communication aura pour mission de renforcer la communication de l’ANIES, en vue de donner plus de visibilité à ses interventions auprès de l’ensemble des acteurs, à travers la conception et de la mise en œuvre d’une stratégie de communicationnationale et internationale.

A ce titre, de manière plus spécifique, la mission visera à :

· Sensibiliser le public sur la problématique de lutte contre la vulnérabilité et le renforcement de la résilience des couches sociales à travers les transferts sociaux et des HIMO en Guinée et tout autre instrument retenu par l’ANIES ;

· Mettre au point les mécanismes de communication stratégique en liaison avec les cadres de l’ANIES, les agences d’exécution et les partenaires nationaux et externes impliqués dans les activités liées aux questions d’inclusion économique et sociale ;

· Contribuer activement à la création et à la gestion du site web de l’ANIES ;

· intégrer les nouveaux medias (Facebook, Tweeter, etc.) dans la stratégie de communication

· préparer ou faire préparer les contenus et la périodicité (plan de promotion) des messages à diffuser par les campagnes publicitaires ;

· Identifier et préparer les supports de communication (Brochures, dépliants,, etc…) efficaces afin de toucher une variété de cibles ;

· assurer et suivre de façon rapprochée la diffusion des messages ou annonces (radio, TV, circuits traditionnels, ONG, etc.) dans les zones ciblées et mettre en place des indicateurs de suivi et d’évaluation permettant de mesurer l’impact des campagnes de communication menées ;

· prendre en charge la finalisation rédactionnelle et de mise en page des rapports périodiques de l’ANIES en relation avec ses attributions, la préparation et/ou la finalisation des présentations en Power Point et l’accompagnement des cadres de l’Agence invités à faire une présentation en publique.

· élaborer un plan de communication pour la l’ANIES ainsi que sa stratégie qui tiendra compte à la fois des moyens financiers du projet et les moyens de communications techniquement possibles et disponibles en République de Guinée (télévision, radio, radio de proximité, journaux, conférences de presses, publi-reportages, internet …);

· organiser des visites de terrain avec des équipes multimédias (presse publique et privée) pour donner plus de visibilité aux activités de l’Agence ;

· promouvoir toute initiative en lien avec la communication sur les actions de l’Agence ;

3. RÉSULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus de cette mission se résument à ce qui suit :

· L’ANIES dispose d’un plan de communication et d’une stratégie adéquate ;

· L’ANIES dispose d’outils efficaces de communication ;

· La Charte graphique et les éléments de langage sont rendus disponibles.

· Le public est sensibilisé sur les missions de l’ANIES et son impact sur les populations bénéficiaires ;

· L’ANIES a une meilleure évaluation de son impact sur les bénéficiaires.

4. OBLIGATIONS DU CABINET EN MATIÈRE D’ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS :

Le Cabinet devra produire à la fin de chaque mois, trimestre et année un rapport d’activités mensuel, trimestriel et annuel qui devront être approuvés par le Coordonnateur Général de l’ANIES et partagés avec l’IDA

5. DUREE DE LA MISSION : La durée de mission est d’un (1) an.

6. APTITUDES ET QUALIFICATIONS REQUISES POUR LE CABINET :

Le Cabinet devra justifier des qualifications suivantes :

· Avoir une expérience d’au moins 5 ans en élaboration et mise en œuvre de plans de communication ;

· Avoir réalisé au moins trois (3) cas similaires ;

· Disposer d’un personnel qualifié ;

· Maîtriser les outils et techniques de communication, y compris l’administration d’un site internet ;

Des expériences solides, en particulier à l’international, serait un plus ;

Avoir une bonne connaissance des enjeux de politique sociale dans le contexte d’un pays en développement secteur social pourrait être un atout;

Excellenteconnaissance de l’environnement informatique et des logiciels usuels de communication ;

7. EVALUATION ET CRITERES DE PERFORMANCES :

Les performances du Cabinet seront évaluées trimestriellement par le Coordonnateur Général de l’ANIES, sur la base du plan de travail annuel et des résultats attendus et séquencés trimestriellement. Les résultats de l’évaluation seront partagés avec la tutelle et la Banque. Les critères de performance sont les suivants :

· l’efficacité de la stratégie de communication mise en place ;

· l’appropriation et l’adéquation des outils de communication par les acteurs du projet ;

· la visibilité satisfaisante des activités du projet ;

· la qualité et la disponibilité à temps des supports et outils de communication sollicités.

8. LIEU DU TRAVAIL :

Le cabinet accompli son travail tant en Guinée qu’à l’international. Les activités en Guinée impliquentde nombreux déplacements sur le terrain dans les régions et les communautés ciblées.

9. DOSSIER À FOURNIR

Le dossier de candidature devra être complet et contenir l’ensemble des éléments susceptibles d’apprécier les qualifications et expériences du Cabinet dans le domaine de communication et par rapport aux attentes formulées dans les termes de référence.

10. METHODE DE SELECTION

Le recrutement du cabinet se fera suivant les procédures de qualification de Consultants (QC) conformément au Nouveau Cadre de Passation de Marchés de la Banque Mondiale défini dans le Règlement de Passation de Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le financement de Projets d’Investissements en date du 1er juillet 2016.

11. DATE LIMITE ET LIEU DE REMISE DES CANDIDATURES :

Les candidatures adressées à Monsieur le Coordonnateur du PFSP doivent être déposées sous plis fermé au siège de la Cellule de Coordination du Projet de Filets Sociaux Productifs (CFS) sis au quartier Kaporo cité, Commune de Ratoma, Conakry au plus tard le Mardi 04 Juin 2019 à 16 heure 00 GMTavec la mention « CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET DE COMMUNICATION POUR L’ANIES ».

Pour plus d’informations solliciter la version complète des TDR à l’adresse : bssow@cfsguinee.org