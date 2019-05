Projet de nouvelle constitution : les choses sérieuses commencent…

CONAKRY-Dans sa campagne pour la promotion d’une nouvelle Constitution, permettant à Alpha Condé de s’éterniser au pouvoir, le parti présidentiel RPG arc-en-ciel vient de franchir un nouveau pas.

Le RPG ARC-EN-CIEL, a lancé un appel ‘’aux citoyens et citoyennes de Guinée, aux jeunes, aux femmes et aux leaders d’opinion, aux militants et sympathisants d’associations et de mouvements de soutien’’, en vue de la formation à travers tout le pays, d’une puissante force politique de soutien à cette initiative.

Ce débat citoyen appelé par le parti d’Alpha Condé, doit s’instaurer autour de la nécessité de doter, selon lui, la Guinée d’une nouvelle Loi Fondamentale.

Selon Lansana Komara, « la constitution guinéenne actuelle fruit de la période de la transition, a le mérite d’avoir contribué à tirer le pays d’une période d’instabilité politique sans précédent et à mettre en place les institutions républicaines actuellement en vigueur. Cependant, force est de constater qu’elle comporte beaucoup d’insuffisances. C’est pourquoi, en sa haute qualité de premier Président démocratiquement élu de la Guinée indépendante, le Professeur Alpha CONDE a le devoir et l’obligation suprême, avant la fin de son second mandat, de doter le pays d’une loi fondamentale votée par référendum par le peuple souverain », a lancé ce responsable du part au pouvoir.



En accord avec ses partis alliés, le RPG-ARC-EN-CIEL dit qu’il ne ménagera aucun effort

pour mettre en ordre de bataille l’ensemble de ses structures de jeunesses, de femmes, de cadres, de sages, de l’intérieur comme de l’extérieur du pays, en vue de demander au Président Alpha CONDE d’assumer cette nouvelle et lourde mission patriotique.

« A partir de la présente déclaration, l’ensemble des structures et organes de direction du parti, de la base au sommet, ainsi que les militants et sympathisants, doivent se tenir mobilisés pour répondre, en tout temps et en tout lieu, à l’appel de la Direction Nationale du RPG ARC-EN-CIEL », a martelé le ministre de l’enseignement technique.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 114