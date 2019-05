3ème mandat pour Alpha Condé : une sérieuse menace pour l’unité du Gouvernement Kassory?

CONAKRY- L’unité du Gouvernement dirigée par Ibrahima Kassory Fofana risque de voler en éclats. Le projet d’une nouvelle Constitution porté depuis ce samedi 18 mai 2019 par le parti au pouvoir, n’est pas largement partagé au sein de l’équipe gouvernementale, a appris Africaguinee.com.

Le Chef du Gouvernement qui avait fait de la solidarité au sein de son équipe une priorité, risque de perdre la main. Selon nos informations, plusieurs membres du Gouvernement Kassory Fofana ne sont pas favorables à l’idée d’une nouvelle Constitution qui permettrait à Alpha Condé de briguer un troisième mandat.

En attendant que les langues ne se délient, plusieurs ministres sont cités dans cette fronde anti-troisième mandat. Il s’agit notamment de Ministres n’appartenant à aucune structure du RPG Arc-en-ciel.

Kassory Fofana qui avait interdit à tous les cadres de l’administration de participer à des cérémonies de réjouissance politiques s’est vu submerger par la puissance de la marrée. Et lui, et certains membres de son équipe prennent tous part à des meetings de soutien et de promotion d’une nouvelle Constitution.

A suivre…

Africaguinee.com