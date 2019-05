Communiqué : Avis de sacrifice…

Les familles Camara, Keïta, Traoré, Konaté, Souaré, Condé, Kaba, Kourouma, Bamba, Diabaté, amis et alliés, les ressortissants et fils de Tron vous remercient de l'attention que vous avez manifesté, lors du décès de leurs fils, beau-fils, cousin, neveu et frère Lonceny Camara dit KOUKOU, en service à la pharmacie Gnoumagbè ( ENCO5 ) Conakry.

Décès survenu le vendredi 10 Mai 20 des suites de maladie.

Elles vous informent par cette occasion, que les cérémonies de Sacrifice, auront lieu ce dimanche 19 Mai à partir de 14h, au domicile du à Simambossia, carrefour container derrière les l'Ecoles BAH KANE.

Qu'en soient informés : Les habitants et ressortissants de la sous-préfecture de KOMODOU, la grande communauté de Tron, de tous les amis, collaborateurs et alliés.

Paix à son âme, Amin!