Ramadan : Une Association offre un déjeuner à des fidèles musulmans…

CONAKRY-A l’occasion du mois saint de ramadan, l’Association des Jeunes pour la promotion du Coran a organisé la troisième édition du IFTAR Mubarak (rupture du jeûne musulman), ce jeudi 16 mai 2019, a constaté Africaguinee.com.

En présence d’invités de marques et de plusieurs convives, cette association de jeunes musulmans a mis à profit cette occasion pour développer le thème très instructif sur "Islam et la citoyenneté’’. Pour le conférencier Oustaz Mouctar Diallo, ce thème développé démontre la façon du mieux-être au nom de l’Islam.

‘’ Quand on parle d’Islam on parle d’un programme général de vie et lorsqu’on parle de citoyenneté on parle aussi de bien-être. Cette religion que nous pratiquons nous rappelle non seulement à reconnaitre la loi mais aussi de servir la société dans laquelle nous vivons. Puisque l’Islam nous appelle à servir notre société et à l’aimer. Bien-sûr qu’il était nécessaire aujourd’hui de proposer la solution musulmane face à ce concept considéré comme un idéal à rechercher. Le prophète Mahomet nous enseigne qu’il a été envoyé pour parfaire le caractère et lorsque vous êtes en train de nettoyer votre nature ce que vous êtes en train de prouver un acte de foi’’ a souligné le directeur de l’Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane en Guinée.

Présent à cette rupture du jeûne, le ministre de la Jeunesse et de l’Emploi Jeunes, a dit toute sa satisfaction de vivre ces moments de partage et de piété entres musulmans de tout bord et de toute obédience.

‘’ Je voudrais féliciter tous ceux qui sont là et prier Dieu de récompenser chacune des personnes ici présentes. Nous réitérons donc tout notre soutien à ce genre d’initiatives, celles qui consistent à mobiliser les croyants autour d’un idéal de fraternité de partage et de solidarité. Ce thème développé nous éclaire sur le rôle de chaque citoyen (…), qui nous incite à aimer notre prochain et notre patrie. J’encourage alors ces initiatives et nous sommes prêts à participer à ces rencontres qui renforcent la fraternité dans un cadre de paix, chose sans laquelle nous ne pouvons rien faire. Nous sommes condamnés à vivre ensemble pour servir notre pays’’ a déclaré le ministre de la Jeunesse, Mouctar Diallo.

Selon les organiseurs de cet ‘’Iftar Mubarak édition 2019’’, cette soirée a été riche en enseignement. Très fière de la réussite de cette nuit de rupture, Mme Diallo Ramatoulaye Barry, au nom de l’Association des Jeunes pour la promotion du Coran (AJPC), a remercié l’ensemble des hôtes. Elle annonce que d’autres évènements sont prévus d’ici la fin du mois saint de ramadan.

‘’Pendant ce mois, offrir de la nourriture aux musulmans et une rétribution considérable par Allah. Nous espérons que les prochaines années, nous pourrions offrir plus de nourritures aux fidèles musulmans et que la réussite serait totale’’ a indiqué cette membre de l’Association des Jeunes pour la promotion du Coran.

Après la prière du crépuscule, pour joindre l’utile à l’agréable, plusieurs mets ont été proposés aux invités qui ont dégusté dans une ambiance festive et conviviale.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 622 370279