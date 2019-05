Guinée : vers la modernisation de l’agriculture grâce au PPAAO…

CONAKRY- Le Programme Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO) a procédé ce jeudi 16 mai 2019 à la remise officielle d’un lot d’équipements de transformation de produits agricoles au Gouvernement guinéen. La cérémonie de remise a été présidée par le Chef de l’État guinéen Alpha Condé.

Le lot est composé de 30 couveuses solaires, 2 séchoirs modernes et une dizaine de fumoirs. Les couveuses sont destinées à 100 jeunes issus des quatre régions de la Guinée, alors que les fumoirs sont destinés aux fumeuses de poissons identifiées dans la zone cible du projet, notamment Koba, Kamsar, Fotoba, Nzérékoré. Les deux séchoirs seront installés à Kindia et à Kankan. Cet important appui s’inscrit dans le cadre du transfert des technologies et la sécurité alimentaire.

Prenant la parole à cette rencontre, le président Alpha Condé s’est accentué sur la nécessité de transformer localement les produits agricoles.

« J’ai toujours dit que l’économie rurale est l’avenir de la Guinée, c’est-à-dire l’agrobusiness, l’élevage et la pèche. Il est extrêmement important que nous transformions nos matières premières agricoles sur place. Cela nous permet de changer progressivement nos habitudes de consommation. L’agriculture est extrêmement importante pour nous car pour la santé des guinéens, nous avons besoin plus de viande blanche et de poissons que de viande rouge. Il est extrêmement important d’accompagner nos paysans, nos éleveurs et nos pécheurs. Notre objectif est de faire en sorte que la région forestière, la Haute-Guinée et le Foutah n’aient plus besoin du poisson congelé venant de Conakry, mais qu’ils aient du poisson frais grâce à l’élevage et la pisciculture. Donc nous sommes très heureux de remettre ces instruments aux premiers récipiendaires », a déclaré le président Alpha Condé.

Mécanisation de l’agriculture…

Dans son allocution, le président de la République a aussi annoncé qu’il envisage de mécaniser le secteur agricole pour accroitre la croissance économique des paysans, des pécheurs et des éleveurs.

« Notre objectif est de passer à la mécanisation pour produire, récolter et transformer afin de diminuer la pénibilité dans le travail mais aussi renforcer les revenus de nos frères paysans, éleveurs et pécheurs. Nous espérons que cet accompagnement va continuer. En tout cas, le programme présidentiel a comme objectif de vous rendre autonomes (…) pour permettre d’améliorer vos conditions de vie », a assuré le Chef de l’Etat.

Dans son discours de circonstance, le coordonnateur du PPAAO en Guinée a affirmé que cette initiative vise à renforcer l’intégration sous-régionale en matière de recherche agronomique et du développement des innovations techniques et technologiques sur toutes les filières agricoles.

Poursuivant, Dr Boubacar Diallo a indiqué qu’en termes de résultats et dans le cadre de l’initiative présidentielle, le projet a acquis et mis à la disposition du matériel végétal et animal de qualité au compte de la campagne agricole 2018.

« 4 030 tonnes de semences de riz, de maïs et 105 tonnes de semences de sojas ont été distribuées au compte de la campagne passée à plus de 67 870 producteurs. Des résultats significatifs sont également obtenus par le développement de l’élevage villageois de volailles et de petits ruminants, ainsi que la pisciculture familiale à travers l’acquisition de 310 chèvres de Maradi, 5 000 poules Wassachie et leur mise à disposition dans 12 préfectures de la Guinée, ainsi que la construction et l’équipement de 75 bergeries et 120 poulaillers améliorés »,a-t-il détaillé.

Ce programme est financé à hauteur de 40 millions de dollars a révélé pour sa part, la Représentante de la Banque Mondiale à cette cérémonie. Mariam Altine a aussi ajouté que cette remise d’équipements vise à accroitre la capacité de production, de réduire les pertes post-récoltes et améliorer les revenus des bénéficiaires.

« La Banque Mondiale s’est engagée à s’atteler à cette problématique à travers le PPAAO et le projet de développement de l’agriculture intégrée en Guinée. Un montant de 40 millions de dollars a été mis à la disposition de la Guinée en mars 2019 pour le développement de son agriculture», a souligné madame Mariam Altine.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 14