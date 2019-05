Fodé Oussou : « Lansana Conté n’avait violé aucune loi en révisant la Constitution de 2001… »

CONAKRY- Le débat sur le projet d’une nouvelle Constitution continue en Guinée. Suite à la dernière sortie du Ministre Kiridi Bangoura qui a rappelé un passé pas trop « glorieux » des deux anciens premiers-ministres Sidya Touré et Cellou Dalein Diallo, Dr Oussou Fofana a apporté une précision.

Dans une récente interview publiée chez des confrères, le Ministre Secrétaire Général à la Présidence a estimé que Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré sont « mal placés » pour lutter contre le projet d’une nouvelle Constitution. Kiridi Bangoura a rappelé que ces deux anciens dignitaires du régime de feu Lansana Conté avaient activement soutenu le référendum pour une révision constitutionnelle en 2001.

Pour Dr Fodé Oussou Fofana, il y a une grande différence entre les deux époques.

« En 2001 il n’y avait aucune intangibilité qui empêchait de modifier les dispositions sur la limitation et le nombre d’années de mandat dans la Constitution de 1990 ; Ce qui est tout à fait le contraire de la Constitution de 2010 », a estimé Dr Fofana qui souligne que le Général Lansana Conté n’a violé aucune loi en révisant la Constitution de 2001.

Le Chef de file des Libéraux Démocrates rappelle à l’ordre les concepteurs et les promoteurs de la nouvelle Constitution.

« On nous fabrique une Constitution qui n’est autre que du copier-coller, à coût de plusieurs milliards, et on veut nous imposer ça pour juste maintenir Alpha Condé au pouvoir, ça ne marchera pas », prévient le vice-président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée.

Africaguinee.com