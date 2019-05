Insécurité routière : un chauffeur tué dans un braquage armé à Mamou…

MAMOU-Un chauffeur a été dans un braquage armé qui a eu lieu dimanche nuit sur la route nationale numéro 1 Mamou-Dalaba. L’attaque a eu lieu vers 3heures du matin a-t-on appris auprès d’un responsable syndical.

C’est un Renault 21 en provenance de Conakry pour Pita qui avait à son bord 9 passagers qui a été attaqué par des bandits armés. Les coupeurs de route qui sont venus à bord d'une moto et d'un véhicule ont mis tout le monde au respect avant de commencer la fouille. C'est dans cette fouille que le propriétaire du véhicule aurait donné un coup de pioche à l’un des bandits qui lui a finalement tiré dessus. Il a rendu l'âme sur la route de l'hôpital régional de Mamou, confie Aliou Kouyaté chargé des conflits et négociations au niveau du syndicat des transporteurs de Mamou.

« On nous a appelé aux environs de 3h du matin pour nous informer de ce braquage. Immédiatement on a été et on a trouvé que c'est un Renault 21 en provenance de Conakry qui a été attaqué par des bandits armés. Ils ont tiré sur le chauffeur qui a rendu l'âme sur la route de l'hôpital régional. Le corps a été renvoyé à Pita pour l'enterrement. Les assaillants ont emporté des téléphones et de l'argent que les passagers avaient sur eux. Une autre femme qui a été blessée dans l’attaque a été évacuée vers Pita », explique maitre Kouyaté.

Interrogé, Elhadj Sidiki Camara procureur de la république près le tribunal de première instance de Mamou a déploré cet acte avant de déclarer avoir pris des mesures pour mettre fin à ces pratiques.

« On a été informé de ça à 3 heures du matin. Le corps du chauffeur a été levé devant moi à la morgue. Nos services de sécurité ont été alertés. Nous allons faire en sorte que ces crimes disparaissent de notre région. Ce qui s'est passé est vraiment regrettable », regrette M. Sidiki Camara

Habib Samake

Correspondant régional d'Africaguinee.com

A Mamou