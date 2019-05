Fodé Oussou remet ça : « Trop c’est trop, le temps de l’intimidation est dépassé… »

CONAKRY- Dr Fodé Oussou Fofana a apporté des précisions au sujet de sa déclaration qui a suscité beaucoup de réactions. Le vice-président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée qui s’exprimait ce samedi 11 mai 2019 au siège de son parti a parlé de « Djihad » en lançant un appel à la mobilisation de leurs militants pour barrer la route aux promoteurs d’une nouvelle Constitution.

Dans une note transmise à notre rédaction, Dr Fofana a accusé ses détracteurs de chercher à détourner le sens de son combat politique.

"Je suis au regret de constater que mes propos tenus lors de la dernière Assemblée Générale de l’UFDG ont fait l’objet des plusieurs interprétations dans l’unique but de détourner l’opinion du sens de mon combat politique actuel qui est centré essentiellement sur la défense de notre constitution.

En effet, c’est au moment où ceux qui aspirent à la préservation de nos acquis démocratiques se mobilisent activement pour barrer la route aux despotes qui veulent maintenir notre pays dans un système mafieux à tout prix, que nous assistons aux agissements des forces rétrogrades qui n’ont aucun respect pour le peuple.

Sinon comment peut-on utiliser les maigres ressources du pays pour faire la promotion d’une présidence à vie d’un régime qui a montré ses limites à répondre aux attentes de ses citoyens ?

Au même, les services vitaux d’une nation, à savoir : l’eau, l’électricité, la santé, l’éducation, les routes, la sécurité et la justice, etc. pour ne citer que ceux-ci ne sont pas assumés convenablement pas par ceux qui dirigent notre pays depuis 9 ans. Alors que les ressources du pays sont pillées par ceux qui ont pris l’Etat en otage pour maintenir le peuple sous la domination.

Juger et condamner arbitrairement des citoyens patriotes qui manifestent pour protester contre un coup d’état civil ne sauraient être acceptable. Tel est le sens de mon combat. Nous ne détournerons pas de ce noble combat quel que soit le prix à payer. Cela doit être compris par toutes et tous. J’assume ce combat et l’assumerai.

Le vaillant peuple de Guinée à l’instar des citoyens algériens et soudanais saura défendre sa constitution. Nous disons que trop, c’est trop. Le temps de l’intimidation est dépassé. Le peuple opprimé s’est réveillé. La peur doit changer de camp », pouvait-on lire dans la note transmise à notre rédaction".

Africaguinee.com