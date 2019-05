Mohamed N’diaye: “J’ai tué ma copine Noumou Sadio parce qu’elle m’a trahi…”

MAMOU- Certaines histoires d’amour peuvent connaître une fin tragique! Un homme a avoué ce samedi 11 mai 2019 être l’auteur de l’assassinat de Noumou Sadio Diakité. Cette jeune dame, mariée et mère de deux enfants avait été tuée le 11 avril dernier dans le quartier Madina Scierie, dans la commune urbaine de Mamou.

Mohamed N'diaye a déclaré avoir commis ce meurtre par jalousie. Il accuse la défunte qui était selon lui sa copine, de l’avoir trahi.

“Je demande aux parents de la victime de me pardonner. C'est elle qui m'a trahi. Quand elle m'a trahi, je l'ai appelé chez un ami pour qu'on rentre ensemble à la maison. Quand elle est venue, j'ai pris une moto et on est parti. Arrivés, j'ai pris un couteau je l'ai poignardé. C'était ma copine, elle m'avait promis de ne point me trahir. Mais le dernier samedi avant le mois de ramadan, je l'ai appelé pour qu'on se voit, elle m'a dit qu'elle est malade. À ma grande surprise, je l'ai trouvée à la gare avec un homme. Par la suite, Je l'ai appelée et on est parti chez moi. C'est là que je l'ai tuée. Je l'ai fait tout seul. Je ne vais pas accuser quelqu'un. Je suis vraiment désolé”, a avoué Mohamed N'diaye.

Sur les circonstances de l’arrestation de Mohamed N’diaye, le Procureur de la République près le tribunal de première instance de Mamou explique: “Cette dame a été appelée au téléphone aux environs de 21 heures, le jeudi 11 Avril 2019 par un homme. Elle est sortie de la maison pour se rendre au lieu de rendez vous. Mais malheureusement il a fallut attendre 3 jours après pour retrouver son corps. Puisque cet appel là avait été fait. Tout de suite on a pris son téléphone, on a utilisé le numéro qui l'avait appelé et on s'est rendu au niveau de la société orange pour procéder à la géo localisation de ce numéro là. Heureusement, ça nous a permis de mettre main ce jeudi à Tolo un suspect. Cet homme s'appelle Mohamed N'diaye. Il est né en 1989 à Mamou.Il est apprenti chauffeur, célibataire sans enfant. Il réside au quartier Madina Scierie”, a expliqué le procureur Sidiki Camara.

Habib Samake

Correspondant régional

D'Africaguinee.com à Mamou

Tél.: (00224) 626 702 571