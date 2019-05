Istanbul: Dr Mohamed Diané participe à la Foire internationale de l’industrie de la défense

La Foire internationale de l’industrie de la défense (IDEF’19) s’est tenue du 30 avril au 03 mai 2019 au centre des congrès et de la convention TÜYAP à Istanbul, en Turquie.

La Guinée était représentée à cet important rendez-vous par le ministre d’État, ministre chargé des Affaires présidentielles et de la Défense nationale, Dr Mohamed Diané.

A cette occasion, Dr. Mohamed Diané a rencontré plusieurs personnalités civiles et militaires turques avec lesquelles il a discuté du renforcement de la coopération militaire entre la Guinée et la Turquie.

L’édition 2019 de la Foire internationale de l’industrie de la défense de Turquie a mobilisé environ 1060 entreprises dont 576 sociétés étrangères et 485 sociétés turques. Ce rendez-vous se veut un espace de promotion et de coopération en matière de défense et de sécurité.

L’IDEF 2019 a été hébergé par le ministère de la Défense nationale, sous les auspices de la présidence de la République turque.

