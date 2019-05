Le 1er réseau 4G de Guinée lancé à Conakry

Orange Guinée lance ce 9 Mai 2019, le 1erréseau 4G de Guinée à Conakry.

Ce lancement, attendu des guinéens depuis maintenant près d’un mois, s’inscrit dans la stratégie de l’opérateur : celle d’être un opérateur multi services qui, 1erà offrir un accès aux Tics sur l’ensemble du territoire, a désenclavé toutes les localités du pays par la 2G puis la 3G ; a été le 1erà offrir aux guinéens le mobile banking – Orange Money- le 1erà offrir aux populations une solution sur l’énergie et , par ce lancement confirmant son leadership et sa dynamique : un opérateur engagé à offrir aux guinéens le meilleur et contribuer à la révolution numérique de façon déterminante.

La 4G qui signifie quatrième génération, est une évolution du réseau de téléphonie mobile qui succède à la 3G+ et permet d’avoir des débits plus importants, plus rapides.

Elle permet donc une navigation à la fois plus confortable, de très grande vitesse, offrant ainsi aux utilisateurs un accès à des contenus, des applications variées tant bien pour les professionnels que pour les particuliers : du cloud computing, transferts de mega octets en quelques secondes, au gaming ou encore streaming en haute définition.. et bien plus !

Par ce lancement de la 4G, Orange Guinee entend témoigner à l’ensemble des guinéens, du respect de cet engagement pris il y a déjà quelques années : permettre aux populations d’accéder au meilleur de la technologie à la fois pour leur confort mais surtout participer de manière active au développement économique du pays qui ne saurait être sans les Tics.

Lancé d’abord dans Kaloum pour inviter les Conakrykas à la découvrir, la 4G est désormais disponible dans l’ensemble des communes de Conakry : Kaloum bien sûr, Dixinn, Ratoma, Matoto et Matam.

Le réseau sera également déployé à l’intérieur du pays en seconde phase afin de fournir la vitesse du très haut débit aux habitants des différentes localités.

Pour naviguer sur le réseau 4G, il faut bien entendu avoir une Sim 4G et un téléphone 4G. Les clients peuvent vérifier lacompatibilité de leurs équipements en composant *444#oket se rendre en agence pour changer leur Sim si besoin ou encore acquérir un Smartphone 4G.

Le réseau est lancé ; les clients peuvent donc naviguer sur la 4G d’Orange Guinée en souscrivant aux Pass en composant *222#ok ou en utilisant l’application Orange et Moi.

Orange Guinée entend bien offrir à tous les Conakrykas une expérience exceptionnelle, celle incomparable de la navigation sur le réseau internet le plus rapide de Guinée !

Contact presse

Amina Aboukhalil: Amina.aboukhalil@orange-sonatel.com

A propos d’Orange Guinée

Orange Guinée est une filiale du Groupe Sonatel et est présent en Guinée depuis en Novembre 2007. Elle compte plus de 300 employés et plus de 7,5 millions d’abonnés lui font confiance. Orange Guinée est leader du secteur des Télécommunications avec le réseau le plus large – toutes les localités sont aujourd’hui couvertes par la 3G. L’opérateur fait travailler indirectement des centaines de milliers de guinéens dans la Distribution de ses produits et services, la prestation de services divers et le développement de son Réseau téléphonique. Orange Guinée participe au développement économique et humain de la Guinée par son engagement, son excellence et sa proximité avec les populations guinéennes grâce entre autres à son Programme Citoyen traduit par ses actions sociétales évaluées en impact direct à des millions d’euros.