Coup de force en 2020 : Cellou va-t-il mettre la menace de Gaoual à exécution ?

CONAKRY- L’opposant guinéen Cellou Dalein Diallo va-t-il recourir à la force pour arriver au pouvoir en 2020 ? Certains proches de l’opposant comme Ousmane Gaoual Diallo n’excluent pas cette éventualité.

Le leader de l’UFDG s’était plié en 2010 pour éviter à la Guinée de basculer dans le chao bien qu’en étant convaincu d’avoir battu face à Alpha Condé au second tour de l’élection présidentielle. Arrivé 1erau premier tour avec 44% et soutenu par le faiseur de roi au second, l’ancien premier avait perdu les élections sous le fil du rasoir.

C’est un secret de polichinelle, Cellou Dalein Diallo veut obtenir sa revanche en 2020. Va-t-il pour autant user de la force pour y arriver ? Pas sûr ! Pourquoi ? D’abord par son caractère. Le chef de file de l’opposition est reconnu comme étant souple, non-violent. Certes, il est devenu de plus en plus intransigeant au fil des années surtout à cause de la dureté du régime de Conakry, mais Cellou Dalein se semble pas être enclin à franchir certaines limites.

A maintes reprises, ses militants agacés par les multiples tueries notamment lors des manifestations à Conakry, lui ont réclamé des armes. La réponse du leader de l’UFDG a été sage, mais sans appel : hors de question de faire recours aux armes pour assouvir la soif de vengeance ou celle de gagner le pouvoir.

« La solution ce n'est pas les armes, parce que vous allez tirer contre des guinéens, on ne va pas prendre les armes », a répondu l’opposant face à la demande de ses partisans.

En lieu et place des armes, Cellou Dalein Diallo sait sur quoi il doit concentrer son combat pour gagner les élections. C’est celui de la lutte contre la fraude électorale.

« Faisons en sorte qu'il n'y ait pas de fraude électorale. Battons-nous par les moyens légaux et on aura la victoire », a prévenu Cellou.

Interrogé, un cadre du parti a précisé : « Le seul objectif qui vaille pour notre parti, surtout quand on a à faire à des personnes (certains sbires du régime d’Alpha Condé, ndlr) aussi déterminées à agir dans l’illégalité, c’est de faire en sorte de ne pas se détourner de notre objectif majeur qui est la conquête du pouvoir d’Etat par tous les moyens légaux et républicains en faisant prévaloir nos idéaux ».

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél.: (00224) 655 311 112