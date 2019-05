Travaux publics : Moustapha Naïté visite plusieurs chantiers à Conakry…

CONAKRY- Le Ministre des Travaux Publics a entamé ce mercredi 8 mai 2019 une tournée dans les différents chantiers ouverts par son Département au mois de décembre dernier. Moustapha Naïté s’est rendu pour cette première journée dans plusieurs zones de Conakry, notamment à Koloma, Matoto, Kiroti et Conteyah où le Département des travaux publics a entamé des travaux de ré-surfaçage, d’assainissement du réseau routier, mais aussi de construction des murets au niveau des grands marchés de Conakry.

« Nous avons sillonné aujourd’hui les premiers chantiers dans les communes de Ratoma et Matoto pour constater de vue ce qui est en train d’être fait par les entreprises qui ont été sélectionnées à cet effet. Dans la commune de Ratoma, BEGEC-TP a la charge de faire le ré-surfaçage de plus de 15 km de route et de faire la reconstruction de certains endroits. L’entreprise CGC avait quant à elle la charge de l’assainissement et le curage des caniveaux qui n’ont jamais été couverts depuis leur construction, et aussi la construction des murets au niveau des marchés qui étaient des sources d’embouteillages. L’entreprise HENAN Chine elle avait la mission de faire le ré-surfaçage et la réhabilitation des routes de l’aéroport à Matoto, et la grande déviation de Matoto qui va jusqu’à Kissosso », a expliqué le Ministre des Travaux Publics.

Pour le Ministre Naïté, il s’agissait surtout de s’assurer que les clauses contractuelles sont entrain d’être respectées. Les entrepreneurs ont également mis l’occasion à profit pour expliquer au Chef du Département des Travaux Publics certaines difficultés qu’ils rencontrent sur le terrain.

Après 5 moins d’activités, le Moustapha Naïté a exprimé une satisfaction globale sur l’évolution des travaux. Très exigent, le Ministre des Travaux Publics a invité les différentes entreprises à accélérer les travaux avant les grandes pluies.

« Les entreprises avaient reçu l’instruction d’être sur le terrain jour comme nuit, ce qui a été respecté. La qualité des travaux que nous constatons sur le terrain est bonne. En attendant de voir les dernières conclusions de la mission de contrôle, je peux dire que nous sommes satisfaits de ce qui est en train d’être fait. Nous avons demandé aux entreprises d’accélérer la cadence pour que les produits curés au niveau des caniveaux soient rapidement évacués vers la décharge pour éviter que ce qui a été curé ne se retrouve encore dans les caniveaux », a lancé le Ministre Naïté.

Au niveau des marchés de d’Enco5 et Sonfoniah où des murets ont été installés pour éviter des accidents de la circulation, le ministre des travaux publics a aussi annoncé d’autres mesures.

« Pour l’instant, au niveau des marchés, nous avons sensibilisé davantage les femmes pour qu’elles soient derrière les murets pour des raisons sécuritaires et parce que la route n’est pas un lieu où on peut vendre. Nous créons les conditions pour délimiter l’installation des personnes et la route. Le 7 mai 2019 le Gouvernement a sorti un communiqué pour informer l’opinion que tout le monde doit libérer les emprises de la route et des trottoirs pour pouvoir rendre circulable notre cité. Un délai a été donnée jusqu’au 29 de ce mois, passé ce délai nous serons obligés d’appliquer la loi dans toute sa rigueur », a-t-il conclu.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 666 134 023