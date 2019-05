Takana Zion avertit: « Ceux qui soutiennent un troisième mandat… »

CONAKRY- Le célèbre artiste guinéen Takana Zion multiplie ses sorties contre un troisième mandat pour Alpha Condé. Dans une récente vidéo, ce reggae man guinéen a qualifié les promoteurs d’un troisième mandat pour Alpha Condé de « cafres ».

« On ne veut pas d’un troisième mandat en Guinée. Il faut rester déterminés. Les milliards qu’on est entrain de distribuer partout, on s’en fout. Ça ne marchera pas. À moins qu’on ne meurt tous. On dit non au projet de troisième mandat comme on avait dit non en 1958. Tout Chef qui n’a pas pu travailler pendant 10 ans n’est pas un travailleur. Ceux qui font la promotion du troisième mandat sont des mécréants. Si vous pouvez frapper, venez frapper toute la population guinéenne », a lancé entre autres Takana Zion.

Merci de suivre ci-dessous l’intégralité de sa vidéo…