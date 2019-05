Recrutement dans l’armée : le Ministre d’État Mohamed Diané demande aux préfets et maires la liste authentifiée des présélectionnés

Conformément aux dispositions contenues dans les précédents communiqués de presse, relatifs au recrutement national des jeunes gens au sein des Forces Armées guinéennes, au courant de l’année 2019, les épreuves de présélection ont été organisées dans toutes les préfectures et dans les cinq communes de Conakry.

A l’issue donc de cette phase du processus de recrutement, le Ministre d’Etat chargé des Affaires Présidentielles, Ministre de la Défense nationale remercie les préfets et les maires des cinq communes de la zone spéciale de Conakry pour le travail accompli.

Par la même occasion, il demande au Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation de bien vouloir instruire les préfets et les maires des cinq communes de Conakry de faire parvenir au Ministère de la Défense nationale, sans délai, sous plis fermé, la liste authentifiée des candidats présélectionnés par catégorie de niveau, Bac ou Bac plus et moins de Bac ou détenteurs de diplômes techniques et professionnels, conformément aux dossiers fournis par les candidats.

Les fonds de dossiers restent sur place jusqu’à l’arrivée de la Commission nationale de recrutement.