Cambriolage: Que s'est-il passé à la cour des comptes?

CONAKRY- Quels sont les objets qui ont été volés dans le bureau du Président de la Cour des Comptes ? Mohamed Diaré, le Président de cette institution vient de lever un coin du voile sur cette autre actualité qui défraye la chronique. Au micro d’un journaliste d’Africaguinee.com, le Président de la Cour des Comptes a révélé ce qu’il sait de cette affaire de vol. Exclusivité Africaguinee.com !!!

AFRICAGUINEE.COM : Votre bureau a été cambriolé dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 mai 2019. Quels sont les objets qui ont été volés ?

MOHAMED DIARE :Je suis rentré de Kissidougou. Mardi matin je suis venu vers 7h15mn, j’ai ouvert mon bureau et j’ai constaté que mon ordinateur bureautique n’était plus là. J’observe aussi que l’une des fenêtres était entrebâillée. Derrière la fenêtre j’ai vu des traves de pieds.

Je vois également que les tiroirs sont légèrement tirés et il y a un sac à côté duquel il y avait un ordinateur portable que je n’ai pas retrouvé non plus.

Le Secrétaire Général a fait appel à un cabinet d’huissiers qui a dépêché des gens pour faire le constat. La gendarmerie a aussi été appelée, elle a envoyé des équipes. Hier (mercredi 8 mai 2019, Ndlr), ils ont fait les auditions. Je pense que les enquêtes continuent.

Est-ce qu’il y a des informations confidentielles dans les ordinateurs qui ont disparus ?

Les rapports de la Cour sont à publier en dernier ressort. Évidemment, personne ne souhaite que ces documents se retrouvent dans des mains de personnes malintentionnées. C’est tout.

Avez-vous également perdu de l’argent lors de ce cambriolage ?

Non ! C’est une fausse information, c’est de la délation pure et simple. C’est uniquement l’ordinateur bureautique et l’ordinateur portable qui ont disparu.

Entretien réalisé par Boubacar 1 Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 12