Promotion de 3ème mandat: Baidy sera-t-il sanctionné par le parti de Sidya?

CONAKRY-Bady Aribot risque-t-il d’être sanctionné par l’UFR après sa sortie ce week-end à Kouroussa ? Bakary Goyo Zoumanigui, l’un des vice-présidents de l’Union des Forces Républicaines (UFR) vient de trancher. Dans cet extrait d’un entretien accordé à notre rédaction, cet haut responsable du parti dirigé par Sidya Touré exprimé également sa position sur le débat lié au projet de référendum constitutionnel. Exclusif !!!

AFRICAGUINEE.COM: Comment observez-vous les derniers développements de l’actualité politique liée au projet de référendum constitutionnel que certains thuriféraires du régime sont en train de défendre et surtout la répression qui s’abat sur les contestataires ?

BAKARY GOYO ZOUMANIGUI : Disons que nous sommes de ceux qui ne veulent pas qu’il y ait un référendum pour que la constitution soit changée. S’il y a des personnes qui sont arrêtées parce qu’elles ont manifesté leur désapprobation sur cette tentative, je pense que c’est quelque chose qui est condamnable et qui inacceptable. Il faut que le pouvoir respecte les libertés d’expression. Chacun est libre de dire ce qu’il pense.

Nous ne voulons pas d’un changement de Constitution. Nous voulons que le processus qui a débuté en 2010 aille à son terme et qu’en 2020 l’on ait l’alternance politique, que l’on ait un nouveau président. C’est à ce dernier de décider si la Constitution qui nous a amené jusqu’ici doit être changée ou pas.

Sur la question, Baidy Aribot, l’ancien secrétaire exécutif de votre parti a exprimé une position qui contredit celle toujours défendue par Sidya Touré. Pourquoi cette incohérence ?

C’est dans la nature même de l’action politique. Je peux aussi contredire ce que dit mon président, démocratiquement. Maintenant de là à dire que c’est considéré comme un crime de lèse majesté, je dois dire que dans un parti politique, il y a des débats. Dans une formation politique, vous trouverez qu’il y a des extrémistes de gauche comme il y a des extrémistes de droite. Et puis il y a un centre. Donc si monsieur Baidy dit quelque chose qui contredit un avis de monsieur Sidya Touré, on va gérer ça à l’interne du parti.

L’UFR combat l’idée du référendum constitutionnel. La preuve en est que beaucoup de vos militants ont payé les frais. Mais en même l’un de vos membres appuie ceux qui promeuvent ce que vous combattez. Est-ce qu’il n’y a pas là une certaine dichotomie ?

Moi je n’ai pas de preuves comme quoi il appuie ceux qui font la promotion de ça. Je n’ai pas encore vu une déclaration de Baidy qui dit qu’il appuie le référendum. Je l’ai vu accompagner le Chef de l’Etat dans ses déplacements. Ça c’est vrai, mais je ne l’ai pas vu prendre la parole pour dire qu’il demande qu’il y ait un référendum.

Pourtant dimanche dernier à Kouroussa, il a déclaré qu’on ne peut pas empêcher des guinéens de demander une nouvelle Constitution.

Je ne l’ai pas lu. Mais je vais vous dire une chose : On ne peut pas empêcher quelqu’un d’exprimer ses opinions. Vous dites bien que Baidy a déclaré qu’on ne peut pas empêcher les gens de demander une nouvelle Constitution, mais on ne peut aussi empêcher aussi les gens de manifester contre une éventuelle révision de la Constitution. C’est ça le combat démocratique. On va voir si ceux qui prônent la révision de la Constitution vont gagner ou si ceux qui sont contre vont gagner. C’est ça la démocratie.

Oui mais il y a aussi une question de cohérence d’ensemble. Vous ne trouvez pas ?

Il n’est pas dit que dans la démocratie, c’est les sciences exactes. Il va y avoir des contradictions entre les animateurs, entre les acteurs de la vie politique. On ne peut pas empêcher ça. C’est clair. Pour le moment, je n’ai pas vu une lettre de démission (de Baidy), le parti non plus n’a pas pris une décision pour l’exclure. Si cela doit intervenir, ce sera à l’interne du parti. Et vous serez informés.

Voulez-vous dire que pour le moment ce n’est pas non plus envisagé ?

(Rires !!!) Envisagé ou pas, je ne peux pas vous répondre sur ça. Je ne suis qu’un individu et le parti a une direction nationale, on a la base. Chacun analyse.

