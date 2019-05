Armée : quelle est la mission de l’unité spéciale créée par Alpha Condé ?

CONAKRY- Le Président Alpha Condé a créé une nouvelle unité au sein des Forces Armées guinéennes. Un décret signé le 15 avril dernier a annoncé la création d’une unité appelée « Groupement des Forces Spéciales en abrégé GFS ».

Ce Groupement est unité d’élite constituée d’officiers, de sous-officiers et de militaires de rang, sélectionnés sur la base du volontariat et disposant des capacités physiques, morales et mentales exceptionnelles ou requises.

Le décret D/2019/118 précise également que les opérations spéciales menées par le GFS sont des opérations militaires ciblées, discrètes mais non clandestines, visant à atteindre des objectifs d’intérêt stratégique. Elles sont protégées par un degré élevé de confidentialité et sont réalisées sous un contrôle politico-militaire étroit, associé à une boucle décisionnelle courte.

Seul le Président de la République, ou le Ministre de la Défense Nationale peut mettre en mouvement le Groupement des Forces Spéciales.

Le Commandement opérationnel du Groupement des Forces Spéciales relève du Chef d’Etat-major Général des Armées.

A rappeler qu’un arrêté du Ministre en charge de la Défense Nationale fixe les conditions d’attribution d’une prime au personnel du Groupement des Forces Spéciales en application des dispositions du statut général des militaires.

Focus Africaguinee.com