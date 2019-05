Condamnation d’opposants: "on ne se laissera pas faire", prévient le Front

CONAKRY-La réaction du front pour la défense de la constitution (FNDC) ne s’est pas faite attendre après la condamnation ce mardi 7 mai 2019 à Kindia de plusieurs manifestants arrêtés alors qu’ils s’opposaient au projet de nouvelle constitution. Le front annonce une réunion demain mercredi mais prévient d’ores et déjà qu’il ne se laissera pas faire.

« C’est au mépris des textes qui gouvernent la République et au mépris même des textes qui encadrent l’appareil judicaire que ce magistrat et ce procureur ont agi. C’est pourquoi notre avocat maitre Salifou Béavogui n’a pas manqué de relever appel. Mais une réunion est prévue demain pour prendre des dispositions pratiques. Parce qu’on ne se laissera pas faire. On ne sera pas sous influence de certains magistrats qui agissent au mépris des textes de la République. Il est inadmissible qu’un citoyen qui agit dans le sens de protéger la Constitution puisse faire l’objet d’une condamnation dans une république », a réagi Sékou Koundouno, l’un des leaders du FNDC, interrogé par Africaguinee.com.

Ce mardi 7 mai 2019 plusieurs jeunes ont été condamnés à Kindia pour entrave à la liberté de manifester et trouble à l’ordre public. Dr Faya Milimouno, leader du parti le Bloc Libéral également joint par notre rédaction a dénoncé une instrumentalisation de la Justice. Maitre Salifou Béavogui promet de démonter cette décision du TPI de Kindia devant la Cour d’Appel.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112